Манчестер Сити-Ливерпуль. Где и когда смотреть матч Чемпионата Англии

Что известно об игре Манчестер Сити-Ливерпуль

Манчестер Сити, занимающий первое место в английской Премьер-лиге с 28 очками, сыграет в матч с целью увеличить свое преимущество на вершине таблицы. Их преимущество уже находится под угрозой нескольких команд, среди которых и Ливерпуль под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа.

Что касается Ливерпуля, который сейчас уступает Сити в борьбе за первое место и занимает вторую позицию с 27 очками, то они сосредоточены на победе, которая поднимет их на вершину. Такая победа может стать сильным толчком для продолжения их впечатляющего пути в этом сезоне.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" можно посмотреть на канале Setanta Sport.

История игр Манчестер Сити против Ливерпуля

В 42 матчах между Манчестер Сити и Ливерпулем первый победил в 10 случаях, а Ливерпуль одержал победу в 17 матчах. Остальные 15 матчей завершились ничьей.

Последняя встреча между этими командами состоялась в Премьер-лиге 1 апреля 2023, завершившись победой Манчестер Сити над Ливерпулем со счетом 4:1.