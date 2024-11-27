Манчестер Сіті шокував наймасштабнішим провалом в історії Ліги чемпіонів

Уся футбольна спільнота активно обговорює епічну поразку англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” у Лізі Чемпіонів. Здається, до такого розвитку подій не був готовий жоден фанат.

Що не так з Манчестер Сіті

Редакція порталу Opta звертає увагу на те, що саме “Манчестер Сіті” став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка втратила перемогу, ведучи в рахунку 3:0 станом на 75 хвилину.

Як відомо, 26 листопада британські футболісти приймали у себе професіональний нідерландський футбольний клуб “Феєнорд”.

Дубль Ерлінга Голанда та гол Ілкая Гюндогана забезпечили їм перевагу у три м’ячі вже на початку другого тайму, однак на цьому тлі “Ман Сіті” все одно якимось дивним чином встиг втратити очки.

Аж після 75-й хвилини Хадж Мусса шокував усіх неочікуваним камбеком “Феєнорда”.

Сантьго Хімененс скоротив відставання до мінімуму, а Давід Ганцко остаточно вразив Етіхад, зрівнявши рахунок за хвилину до кінця основного часу.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Як на це відреагував Гвардіола

Найбільше таким несподіваним розвитком подій був шокований тренер “Ман Сіті” Жузеп Гвардіола.

Він навіть не намагався цього приховати й публічно роздряпав собі обличчя.

1 - For the first time in what was the 942nd game of his managerial career, Pep Guardiola has seen his side fail to win a match after leading by three goals. Remarkable. pic.twitter.com/1Ehm11ax8D — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Наставник сам зізнався в цьому, коли на післяматчевій пресконференції його запитали, чому він так вчинив.

Так, я це зробив своїм пальцем, своїм нігтем. Я хочу завдати собі болю, так, — відповів він журналістам. Поширити

Що важливо розуміти, “Манчестер Сіті” не вдається вирвати перемогу у своїх суперників вже понад місяця.