Манчестер Сіті шокував наймасштабнішим провалом в історії Ліги чемпіонів

Уся футбольна спільнота активно обговорює епічну поразку англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” у Лізі Чемпіонів. Здається, до такого розвитку подій не був готовий жоден фанат.
Головні тези:
- “Манчестер Сіті” став першою командою в історії Ліги Чемпіонів, яка втратила перемогу, ведучи у рахунку 3:0 на 75-й хвилині.
- Тренер Жузеп Гвардіола був шокований і публічно роздряпав собі обличчя після епічного провалу підопічних.
- “Ман Сіті” не може здобути перемогу вже понад місяць.
Що не так з Манчестер Сіті
Редакція порталу Opta звертає увагу на те, що саме “Манчестер Сіті” став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка втратила перемогу, ведучи в рахунку 3:0 станом на 75 хвилину.
Як відомо, 26 листопада британські футболісти приймали у себе професіональний нідерландський футбольний клуб “Феєнорд”.
Дубль Ерлінга Голанда та гол Ілкая Гюндогана забезпечили їм перевагу у три м’ячі вже на початку другого тайму, однак на цьому тлі “Ман Сіті” все одно якимось дивним чином встиг втратити очки.
Аж після 75-й хвилини Хадж Мусса шокував усіх неочікуваним камбеком “Феєнорда”.
Сантьго Хімененс скоротив відставання до мінімуму, а Давід Ганцко остаточно вразив Етіхад, зрівнявши рахунок за хвилину до кінця основного часу.
Як на це відреагував Гвардіола
Найбільше таким несподіваним розвитком подій був шокований тренер “Ман Сіті” Жузеп Гвардіола.
Він навіть не намагався цього приховати й публічно роздряпав собі обличчя.
Наставник сам зізнався в цьому, коли на післяматчевій пресконференції його запитали, чому він так вчинив.
Що важливо розуміти, “Манчестер Сіті” не вдається вирвати перемогу у своїх суперників вже понад місяця.
Перед нічиєю з “Феєнордом” англійський клуб 5 разів поспіль програв матчі у всіх турнірах, але керівництво все одно довірилося Гвардіолі та продовжило з ним контракт ще 1 рік.
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