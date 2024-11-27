Манчестер Сити шокировал самым масштабным провалом в истории Лиги чемпионов

Все футбольное сообщество активно обсуждает эпическое поражение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. Похоже, к такому развитию событий не был готов ни один фанат.
Главные тезисы
- "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги Чемпионов, потерявшей победу, ведя в счете 3:0 на 75-й минуте.
- Тренер Жузеп Гвардиола был в шоке и публично царапал себе лицо после эпического провала подопечных.
- "Ман Сити" не может одержать победу уже больше месяца.
Что не так с Манчестер Сити
Редакция портала Opta обращает внимание на то, что именно "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, потерявшей победу, ведя в счете 3:0 на 75 минуте матча.
Как известно, 26 ноября британские футболисты принимали у себя профессиональный нидерландский футбольный клуб "Фейеноорд".
Дубль Эрлинга Голанда и гол Илкая Гюндогана обеспечили им преимущество в три мяча уже в начале второго тайма, однако на этом фоне “Ман Сити” все равно каким-то странным образом успел потерять очки.
После 75-й минуты Хадж Мусса шокировал всех неожиданным камбеком "Фейеноорда".
Сантьго Химененс сократил отставание до минимума, а Давид Ганцко окончательно поразил Этихад, сравнив счет за минуту до конца основного времени.
Как на это отреагировал Гвардиола
Больше всех таким неожиданным развитием событий был шокирован тренер "Ман Сити" Жузеп Гвардиола.
Он даже не пытался этого скрыть и публично расцарапал себе лицо.
Наставник сам признался в этом, когда на послематчевой пресс-конференции его спросили, почему он так поступил.
Что важно понимать, "Манчестер Сити" не удается вырвать победу у своих соперников уже больше месяца.
Перед ничьей с "Фейеноордом" английский клуб 5 раз подряд проиграл матчи во всех турнирах, но руководство все равно доверилось Гвардиоле и продлило с ним контракт еще 1 год.
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