Манчестер Сити шокировал самым масштабным провалом в истории Лиги чемпионов

Все футбольное сообщество активно обсуждает эпическое поражение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. Похоже, к такому развитию событий не был готов ни один фанат.

Что не так с Манчестер Сити

Редакция портала Opta обращает внимание на то, что именно "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, потерявшей победу, ведя в счете 3:0 на 75 минуте матча.

Как известно, 26 ноября британские футболисты принимали у себя профессиональный нидерландский футбольный клуб "Фейеноорд".

Дубль Эрлинга Голанда и гол Илкая Гюндогана обеспечили им преимущество в три мяча уже в начале второго тайма, однако на этом фоне “Ман Сити” все равно каким-то странным образом успел потерять очки.

После 75-й минуты Хадж Мусса шокировал всех неожиданным камбеком "Фейеноорда".

Сантьго Химененс сократил отставание до минимума, а Давид Ганцко окончательно поразил Этихад, сравнив счет за минуту до конца основного времени.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Как на это отреагировал Гвардиола

Больше всех таким неожиданным развитием событий был шокирован тренер "Ман Сити" Жузеп Гвардиола.

Он даже не пытался этого скрыть и публично расцарапал себе лицо.

1 - For the first time in what was the 942nd game of his managerial career, Pep Guardiola has seen his side fail to win a match after leading by three goals. Remarkable. pic.twitter.com/1Ehm11ax8D — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Наставник сам признался в этом, когда на послематчевой пресс-конференции его спросили, почему он так поступил.

Да, я это сделал своим пальцем, своим ногтем. Я хочу причинить себе боль, да, — ответил он журналистам. Поделиться

Что важно понимать, "Манчестер Сити" не удается вырвать победу у своих соперников уже больше месяца.