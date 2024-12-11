Маркус розкрив подробиці використання коштів благодійного фонду командуванням бригади “Маґура” — відео

11 грудня колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус відверто розповів про проблеми бригади та конфліктні ситуації з тодішнім командиром Іваном Шаламагою. Наразі військовий виклав вже третю частину відео, де навів подробиці роботи його БФ Markus Foundation для кращого функціонування бригади та приклади неоднозначного використання командуванням донатів фонду.

Маркус оприлюднив деталі “споживацького” ставлення командування “Маґури” до коштів БФ

Цього ж дня Маркус поділився ще однією частиною циклу своєї розповіді, яка отримала назву “Частина третя: Компроміс”.

Так, він розказав про свій благодійний фонд Markus Foundation, який став фінансовим базисом бригади “Маґура” та займався також питаннями мобілізації, підтримкою родин загиблих безвісти, писав програмне забезпечення, закуповував необхідні військовим речі і навіть зброю, і не тільки. Поширити

За словами Валерія Маркуса, ставлення командирів бригади до роботи фонду було дуже дивним. Деякі з них вважали, що БФ просто зобов’язаний давати гроші з пожертв людей на будь-які їхні забаганки по службі.

Маркус навів приклад зі снайперськими гвинтівками, коли командир бригади Шаламага вимагав закупити найдорожче устаткування для цього озброєння, не рахуючись з витратами. Хоча це не мало особливого сенсу.

Маркус озвучив нові деталі конфлікту з Шаламагою

Вранці 11 грудня Валерій Маркус опублікував у мережі ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якому описав шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому.

Пізніше він оприлюднив ше одну частину циклу своєї розповіді, яка отримала назву “Частина друга: Боротьба”.

У ній військовий розповів, що під час другої наради з вищим військовим командуванням нинішній заступник 47 ОМБр Іван Шаламага презентував результати роботи з формування полку.