Маркус раскрыл подробности использования средств благотворительного фонда командованием бригады Магура — видео

11 декабря бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус откровенно рассказал о проблемах бригады и конфликтных ситуациях с тогдашним командиром Иваном Шаламагой. В настоящее время военный выложил уже треть видео, где привел подробности работы его БФ Markus Foundation для лучшего функционирования бригады и примеры неоднозначного использования командованием донатов фонда.

Маркус обнародовал детали “потребительского” отношения командования Магуры к средствам БФ

В этот же день Маркус поделился еще одной частью цикла своего рассказа, который получил название "Часть третья: Компромисс".

Так, он рассказал о своем благотворительном фонде Markus Foundation, который стал финансовым базисом бригады Магура и занимался также вопросами мобилизации, поддержкой семей погибших без вести, писал программное обеспечение, закупал необходимые военным вещи и даже оружие, и не только. Поделиться

По словам Валерия Маркуса, отношение командиров бригады к работе фонда было очень странным. Некоторые из них считали, что БФ просто обязан давать деньги с пожертвований людей на любые их прихоти по службе.

Маркус привел пример со снайперскими винтовками, когда командир бригады Шаламага требовал закупить самое дорогое оборудование для этого вооружения, не считаясь с расходами. Хотя это не имело особого смысла.

Маркус озвучил новые детали конфликта с Шаламагой

Утром 11 декабря Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также участвовал в этом.

Позже он обнародовал еще одну часть цикла своего рассказа, который получил название "Часть вторая: Борьба".

В нем военный рассказал, что во время второго совещания с высшим военным командованием нынешний заместитель 47 ОМБр Иван Шаламага презентовал результаты работы по формированию полка.