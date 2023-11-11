Маша Єфросиніна назвала "брехуном" відомого українського телеведучого

За словами української ведучої Маші Єфросиніної, вона вважає брехуном свого колегу Володимира Остапчука, оскільки він не був щирим з нею під час одного з інтерв'ю.

Чому Єфросиніна звинувачує Остапчука у брехні

Під час нового випуску "Дорослих дівчаток" Оля Полякова та Маша Єфросиніна вирішили влаштувати дискусію на тему брехні.

Зірки українського шоубізнесу відверто поділилися своїм неприємним досвідом.

Маша Єфросиніна згадала про те, як Володимир Остапчук дав їй інтерв'ю 4 роки тому, у 2019. Тоді він розповів про щасливе сімейне життя, хоч тоді вже жив з іншою жінкою.

Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він пів року вже як жив з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж, – розповіла вона. Поширити

На це миттєво відреагувала Ольга Полякова.

Остапчук?! Брехло брехляче, – жорстко прокоментувала цю ситуацію Оля Полякова Поширити

Що відомо про перше розлучення Остапчука

16 років тому Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко. За час сімейного життя вони народили та виховали двох дітей.

У жовтні 2019 року стало відомо, що зіркова пара вирішила розлучитися.

Саме тоді телеведучий давав інтерв'ю Єфросиніній, де мило розповідав про стосунки з дружиною.

Що важливо розуміти, це розлучення справді наробило галасу в українському шоубізі, оскільки Олена розповідала про коханок та зради свого колишнього чоловіка.

Лише в січні цього року, після другого розлучення Володимир Остапчук зізнався, що наробив багато дурниць, про які тепер шкодує.