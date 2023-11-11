Маша Ефросинина назвала "лжецом" известного украинского телеведущего

По словам украинской ведущей Маши Ефросининой, она считает лжецом своего коллегу Владимира Остапчука, поскольку он не был искренним с ней во время одного из интервью.

Почему Ефросинина обвиняет Остапчука во лжи

Во время нового выпуска "Взрослых девочек" Оля Полякова и Маша Ефросинина решили устроить дискуссию на тему лжи.

Звезды украинского шоу-бизнеса откровенно поделились своим неприятным опытом.

Маша Ефросинина вспомнила о том, как Владимир Остапчук дал ей интервью 4 года назад, в 2019 году. Тогда он рассказал о счастливой семейной жизни, хотя тогда уже жил с другой женщиной.

Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женщиной и детьми. Врал, потому что он пол года уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже, – рассказала она. Поделиться

На это мгновенно отреагировала Ольга Полякова.

Остапчук? “Брехло брехляче”, – жестко прокомментировала эту ситуацию Оля Полякова Поделиться

Что известно о первом разводе Остапчука

16 лет назад Владимир Остапчук женился на Елене Войченко. За время семейной жизни они родили и воспитали двоих детей.

В октябре 2019 года стало известно, что звездная пара решила развестись.

В это время телеведущий давал интервью Ефросининой, где мило рассказывал об отношениях с женой.

Что важно понимать, этот развод действительно наделал шуму в украинском шоубизе, поскольку Елена рассказывала о любовницах и предательствах своего бывшего мужа.

Лишь в январе этого года, после второго развода, Владимир Остапчук признался, что натворил много глупостей, о которых теперь жалеет.