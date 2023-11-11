Маша Ефросинина назвала "лжецом" известного украинского телеведущего

По словам украинской ведущей Маши Ефросининой, она считает лжецом своего коллегу Владимира Остапчука, поскольку он не был искренним с ней во время одного из интервью.
Почему Ефросинина обвиняет Остапчука во лжи
Во время нового выпуска "Взрослых девочек" Оля Полякова и Маша Ефросинина решили устроить дискуссию на тему лжи.
Звезды украинского шоу-бизнеса откровенно поделились своим неприятным опытом.
Маша Ефросинина вспомнила о том, как Владимир Остапчук дал ей интервью 4 года назад, в 2019 году. Тогда он рассказал о счастливой семейной жизни, хотя тогда уже жил с другой женщиной.
На это мгновенно отреагировала Ольга Полякова.
Что известно о первом разводе Остапчука
16 лет назад Владимир Остапчук женился на Елене Войченко. За время семейной жизни они родили и воспитали двоих детей.
В октябре 2019 года стало известно, что звездная пара решила развестись.
В это время телеведущий давал интервью Ефросининой, где мило рассказывал об отношениях с женой.
Что важно понимать, этот развод действительно наделал шуму в украинском шоубизе, поскольку Елена рассказывала о любовницах и предательствах своего бывшего мужа.
Лишь в январе этого года, после второго развода, Владимир Остапчук признался, что натворил много глупостей, о которых теперь жалеет.
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