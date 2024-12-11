Маск став першою людиною у світі зі статками понад 400 млрд дол

Маск знову рекордно збагатився

Останній продаж акцій компанії Маска SpaceX збільшив його статки приблизно на 50 млрд дол — до 439,2 млрд дол, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Однак особливо стрімко вони збільшилися після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки мільярдер був одним із його найбільших спонсорів та прихильником.

Водночас акції компанії Tesla Inc., генеральним директором якої є Маск, зросли приблизно на 65% порівняно із передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.

Тим часом вартість його стартапу зі створення штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі, чому також сприяла перемога Трампа на виборах.

Рекордне зростання статків Маска після перемоги Трампа

За інформацією журналістів видання, акції компанії Tesla зросли на 3,8% усього за один день, а з початку листопада компанія збільшила власну ринкову капіталізацію до близько 350 млрд дол.

Інвестори також мають високий інтерес до стартапа Маска з розробки штучного інтелекту xAI, ринкова вартість якого становить 50 млрд дол.

Окрім цього, як очікується, у зв’язку із запланованим продажем акцій SpaceX, вартість акцій компанії може зрости до 250 млрд дол.