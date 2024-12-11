Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 400 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 400 млрд долл

Маск
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Источник:  Bloomberg

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долл. США.

Главные тезисы

  • Илон Маск стал первым человеком в мире, состояние которого превысило 400 млрд долл, благодаря успешной продаже акций SpaceX.
  • При поддержке и ожиданиях в сфере электромобилей, состояние Маска начало стремительно расти, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
  • Акции Tesla Inc. выросли на 65% из-за ожиданий отмены налоговых льгот для электромобилей, что также способствовало увеличению состояния Маска.

Маск снова рекордно обогатился

Последняя продажа акций компании Маска SpaceX увеличила его состояние примерно на 50 млрд долл. — до 439,2 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что состояние Маска резко возросло с конца 2022 года. Однако особенно стремительно они увеличились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку миллиардер был одним из его крупнейших спонсоров и сторонником.

В то же время, акции компании Tesla Inc., генеральным директором которой является Маск, выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Тем временем стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем в два раза, чему также способствовала победа Трампа на выборах.

Рекордный рост состояния Маска после победы Трампа

По информации журналистов издания, акции компании Tesla выросли на 3,8% всего за один день, а с начала ноября компания увеличила собственную рыночную капитализацию до около 350 млрд долларов.

Инвесторы также имеют высокий интерес к стартапу Маска по разработке искусственного интеллекта xAI, рыночная стоимость которого составляет 50 млрд дол.

Кроме этого, как ожидается, в связи с запланированной продажей акций SpaceX стоимость акций компании может вырасти до 250 млрд дол.

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