Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 400 млрд долл

Маск снова рекордно обогатился

Последняя продажа акций компании Маска SpaceX увеличила его состояние примерно на 50 млрд долл. — до 439,2 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что состояние Маска резко возросло с конца 2022 года. Однако особенно стремительно они увеличились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку миллиардер был одним из его крупнейших спонсоров и сторонником.

В то же время, акции компании Tesla Inc., генеральным директором которой является Маск, выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Тем временем стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем в два раза, чему также способствовала победа Трампа на выборах.

Рекордный рост состояния Маска после победы Трампа

По информации журналистов издания, акции компании Tesla выросли на 3,8% всего за один день, а с начала ноября компания увеличила собственную рыночную капитализацию до около 350 млрд долларов.

Инвесторы также имеют высокий интерес к стартапу Маска по разработке искусственного интеллекта xAI, рыночная стоимость которого составляет 50 млрд дол.

Кроме этого, как ожидается, в связи с запланированной продажей акций SpaceX стоимость акций компании может вырасти до 250 млрд дол.