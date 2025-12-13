Масована атака РФ залишила без світла понад мільйон українців

Через російську атаку у ніч проти 13 грудня знеструмлено понад 1 млн споживачів, ремонтні роботи вже розпочалися.
Головні тези:
- У результаті масованої атаки РФ у ніч на 13 грудня понад 1 млн українців залишилися без електропостачання.
- Ремонтні роботи вже розпочалися, але найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
- У більшості областей ситуація з відключеннями світла покращується, але деякі райони все ще можуть опинятися без електропостачання на 8-10 годин.
Мільйон абонентів не мають світла через атаку РФ по Україні
Про це в телеефірі заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
Зайченко зазначив, що найскладнішою є ситуація в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Очільник Укренерго також заявив, що у більшості областей у суботу ситуація з відключеннями світла поліпшилася порівняно з попередніми днями.
Зокрема, у Києві в суботу загальна тривалість відключень становитиме 6 годин. У деяких областях відключення сумарно триватимуть 8-10 годин. У деяких областях графіки не застосовуються.
У ніч проти 13 грудня росіяни запустили понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів по Україні, пошкоджені понад десять цивільних об'єктів.
