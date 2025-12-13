Масована атака РФ залишила без світла понад мільйон українців

Через російську атаку у ніч проти 13 грудня знеструмлено понад 1 млн споживачів, ремонтні роботи вже розпочалися.

Мільйон абонентів не мають світла через атаку РФ по Україні

Про це в телеефірі заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Зайченко зазначив, що найскладнішою є ситуація в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу — уже почали ремонтні роботи з забезпечення включення споживачів. Сподіваюся, сьогодні заживимо більшу частину того, що було відключено вночі. Поширити

Очільник Укренерго також заявив, що у більшості областей у суботу ситуація з відключеннями світла поліпшилася порівняно з попередніми днями.

Зокрема, у Києві в суботу загальна тривалість відключень становитиме 6 годин. У деяких областях відключення сумарно триватимуть 8-10 годин. У деяких областях графіки не застосовуються.

У ніч проти 13 грудня росіяни запустили понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів по Україні, пошкоджені понад десять цивільних об'єктів.