Масована атака РФ залишила без світла понад мільйон українців
Категорія
Економіка
Дата публікації

Масована атака РФ залишила без світла понад мільйон українців

Одеса
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Через російську атаку у ніч проти 13 грудня знеструмлено понад 1 млн споживачів, ремонтні роботи вже розпочалися.

Головні тези:

  • У результаті масованої атаки РФ у ніч на 13 грудня понад 1 млн українців залишилися без електропостачання.
  • Ремонтні роботи вже розпочалися, але найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
  • У більшості областей ситуація з відключеннями світла покращується, але деякі райони все ще можуть опинятися без електропостачання на 8-10 годин.

Мільйон абонентів не мають світла через атаку РФ по Україні

Про це в телеефірі заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Зайченко зазначив, що найскладнішою є ситуація в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу — уже почали ремонтні роботи з забезпечення включення споживачів. Сподіваюся, сьогодні заживимо більшу частину того, що було відключено вночі.

Очільник Укренерго також заявив, що у більшості областей у суботу ситуація з відключеннями світла поліпшилася порівняно з попередніми днями.

Зокрема, у Києві в суботу загальна тривалість відключень становитиме 6 годин. У деяких областях відключення сумарно триватимуть 8-10 годин. У деяких областях графіки не застосовуються.

У ніч проти 13 грудня росіяни запустили понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів по Україні, пошкоджені понад десять цивільних об'єктів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів дронами по Одесі — є постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала енергооб'єкти на Полтавщині та Одещині
ДСНС України
Одещина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Україні. Повітряні сили знешкодили 83 БпЛА та 2 ракети
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?