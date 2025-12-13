Массированная атака РФ оставила без света более миллиона украинцев

Из-за российской атаки в ночь на 13 декабря обесточено более 1 млн потребителей, ремонтные работы уже начались.
Главные тезисы
- Более 1 миллиона украинцев остались без света из-за массированной атаки РФ в ночь на 13 декабря.
- Ремонтные работы уже начались, но ситуация остается сложной в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
- Российская атака включала более 450 ударных дронов и 30 ракет различного типа, что повредило десятки гражданских объектов.
Миллион абонентов не имеют света из-за атаки РФ по Украине
Об этом в телеэфире заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Зайченко отметил, что самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
Глава Укрэнерго также заявил, что в большинстве областей в субботу ситуация с отключениями света улучшилась по сравнению с предыдущими днями.
В частности, в Киеве в субботу общая продолжительность отключений составит 6 часов. В некоторых областях отключения будут суммарно продолжаться 8-10 часов. В некоторых областях графики не используются.
В ночь на 13 декабря россияне запустили более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов по Украине, повреждены более десяти гражданских объектов.
