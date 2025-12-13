Массированная атака РФ оставила без света более миллиона украинцев
Массированная атака РФ оставила без света более миллиона украинцев

Из-за российской атаки в ночь на 13 декабря обесточено более 1 млн потребителей, ремонтные работы уже начались.

Главные тезисы

  • Более 1 миллиона украинцев остались без света из-за массированной атаки РФ в ночь на 13 декабря.
  • Ремонтные работы уже начались, но ситуация остается сложной в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
  • Российская атака включала более 450 ударных дронов и 30 ракет различного типа, что повредило десятки гражданских объектов.

Миллион абонентов не имеют света из-за атаки РФ по Украине

Об этом в телеэфире заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Зайченко отметил, что самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Сейчас без света находится более 1 млн. абонентов. Но ремонтные бригады как Укрэнерго, так и операторов системы распределения уже начали ремонтные работы по обеспечению включения потребителей. Надеюсь, сегодня заживим большую часть того, что было отключено ночью.

Глава Укрэнерго также заявил, что в большинстве областей в субботу ситуация с отключениями света улучшилась по сравнению с предыдущими днями.

В частности, в Киеве в субботу общая продолжительность отключений составит 6 часов. В некоторых областях отключения будут суммарно продолжаться 8-10 часов. В некоторых областях графики не используются.

В ночь на 13 декабря россияне запустили более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов по Украине, повреждены более десяти гражданских объектов.

