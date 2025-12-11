Атака РФ по Украине. Воздушные силы обезвредили 83 БпЛА и 2 ракеты
Атака РФ по Украине. Воздушные силы обезвредили 83 БпЛА и 2 ракеты

Воздушные Силы ВСУ
ППО
В ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Главные тезисы

  • Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные БПЛА и ракеты.
  • Воздушные силы Украины сопровождали 154 средства воздушного нападения и успешно уничтожили 83 БПЛА и 2 ракеты Искандер-М/KN-23.

ПВО обезвредило 83 ударные дроны и 2 ракеты "Искандер" РФ

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков — Курская обл., РФ);

  • 151 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (около 120 из них — «шахеды») по направлениям Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Основное направление удара — Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесщина и прифронтовые территории.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей:

  • 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

