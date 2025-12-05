ПВО заявила о попадании 57 российских дронов на территории Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО заявила о попадании 57 российских дронов на территории Украины

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — что известно
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 4-5 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. В общей сложности удалось обезвредить 80 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 57-ми ударных БПЛА на 13-ти локациях.

Воздушное сражение России и Украины — что известно

Новая атака россиян началась в 19:00 4 декабря.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 57 ударных БпЛА на 13 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Наибольшее разочарование". Вэнс признал фиаско США в переговорах с РФ
Вэнс выступил с новым заявлением о завершении войны
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали российский порт, НПЗ и Совет безопасности Чечни — видео
Россию накрыла новая "бавовна"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб объявил о новых колоссальных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 5 декабря 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?