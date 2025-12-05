ПВО заявила о попадании 57 российских дронов на территории Украины

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 4-5 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. В общей сложности удалось обезвредить 80 враждебных целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 57-ми ударных БПЛА на 13-ти локациях.
Воздушное сражение России и Украины — что известно
Новая атака россиян началась в 19:00 4 декабря.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 57 ударных БпЛА на 13 локациях.
