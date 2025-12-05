ППО заявила про влучання 57 російських дронів на території України
Україна
ППО заявила про влучання 57 російських дронів на території України

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - що відомо

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 4-5 грудня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Загалом вдалося знешкодити 80 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та у центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях. 

Повітряний бій Росії та України — що відомо

Нова атака росіян розпочалася 19:00 4 грудня.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

