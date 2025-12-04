ПВО Украины обезвредила 114 дронов РФ в ночь на 4 декабря
ПВО Украины обезвредила 114 дронов РФ в ночь на 4 декабря

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
В ночь на 4 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две ракеты "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины обезвредили 114 дронов и две ракеты 'Искандер-М' РФ в ночь на 4 декабря, отражая враждебные атаки на страну.
  • Противовоздушная оборона действовала на различных направлениях, сбивая беспилотники по всей территории Украины, включая север, юг и восток страны.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 4 декабря

По данным военных, с 18:00 3 декабря до утра 4 декабря противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ и оккупированного Крыма, а также 138 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Крым, Милльер. Около 85 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных дронов на 14 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

