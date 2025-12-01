Россия ночью атаковала Украину — ПВО обезвредила 63 ударных дрона

Российские войска ночью 1 декабря атаковали несколько регионов Украины ударными беспилотниками из пяти направлений. Большинство враждебных целей сбили подразделения ПВО.

ПВО обезвредило 63 ударные дроны РФ в ночь на 1 декабря

В ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарская РФ,

Чауда — ТОТ АР Крым.

Около 55 из них — "Шахеды".

Отчет ПВО

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбиты, или подавлены 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.