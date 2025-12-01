Россия ночью атаковала Украину — ПВО обезвредила 63 ударных дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Украину — ПВО обезвредила 63 ударных дрона

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Российские войска ночью 1 декабря атаковали несколько регионов Украины ударными беспилотниками из пяти направлений. Большинство враждебных целей сбили подразделения ПВО.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками из пяти направлений в ночь на 1 декабря.
  • Подразделения ПВО сумели обезвредить 63 ударных дрона РФ, включая БпЛА типа Shahed и другие виды беспилотников.
  • Противовоздушная оборона успешно отразила воздушное нападение, сбив или подавив 63 вражеских дрона на различных локациях в Украине.

ПВО обезвредило 63 ударные дроны РФ в ночь на 1 декабря

В ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:

  • Курск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарская РФ,

  • Чауда — ТОТ АР Крым.

Около 55 из них — "Шахеды".

Отчет ПВО

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбиты, или подавлены 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 125 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО сбила почти 100 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО подтвердила попадание баллистических ракет РФ на территории Украины
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах воздушного боя с РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?