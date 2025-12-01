Россия ночью атаковала Украину — ПВО обезвредила 63 ударных дрона

Российские войска ночью 1 декабря атаковали несколько регионов Украины ударными беспилотниками из пяти направлений. Большинство враждебных целей сбили подразделения ПВО.
ПВО обезвредило 63 ударные дроны РФ в ночь на 1 декабря
В ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:
Курск,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарская РФ,
Чауда — ТОТ АР Крым.
Около 55 из них — "Шахеды".
Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.
