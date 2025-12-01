Росія вночі атакувала Україну — ППО знешкодила 63 ударні дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала Україну — ППО знешкодила 63 ударні дрони

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Read in English

Російські війська вночі 1 грудня атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей збили підрозділи ППО.

Головні тези:

  • Вночі 1 грудня війська Росії вчинили атаку на декілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків.
  • Підрозділи протиповітряної оборони зуміли знешкодити 63 ударних дрони РФ, серед яких були БпЛА типу Shahed та інші.
  • У локаціях на півночі, півдні та сході України зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників.

ППО знешкодила 63 ударні дрони РФ у ніч проти 1 грудня

У ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Курськ,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Приморсько-Ахтарськ РФ,

  • Чауда — ТОТ АР Крим.

Близько 55 із них — "Шахеди".

Звіт ППО

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 125 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО підтвердила влучання балістичних ракет РФ на території України
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати повітряного бою з РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?