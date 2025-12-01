Росія вночі атакувала Україну — ППО знешкодила 63 ударні дрони

Російські війська вночі 1 грудня атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей збили підрозділи ППО.
Головні тези:
- Вночі 1 грудня війська Росії вчинили атаку на декілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків.
- Підрозділи протиповітряної оборони зуміли знешкодити 63 ударних дрони РФ, серед яких були БпЛА типу Shahed та інші.
- У локаціях на півночі, півдні та сході України зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників.
ППО знешкодила 63 ударні дрони РФ у ніч проти 1 грудня
У ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
Курськ,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ РФ,
Чауда — ТОТ АР Крим.
Близько 55 із них — "Шахеди".
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.
