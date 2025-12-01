Росія вночі атакувала Україну — ППО знешкодила 63 ударні дрони

Російські війська вночі 1 грудня атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей збили підрозділи ППО.

ППО знешкодила 63 ударні дрони РФ у ніч проти 1 грудня

У ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ РФ,

Чауда — ТОТ АР Крим.

Близько 55 із них — "Шахеди".

Звіт ППО

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

При цьому також зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях.