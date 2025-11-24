ППО знешкодила 125 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 із 162 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 23 листопада.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 із 162 російських безпілотників, що атакували Україну в ніч з 23 на 24 листопада.
- Понад 80% атакуючих дронів належали до типу Shahed. Українські сили відбивали напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших військових підрозділів.
- Повітряна оборона зареєструвала влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях та падіння уламків на одній локації, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура в декількох областях України.
ППО звітувала про знешкодження 125 російських ударних дронів
З 19:00 неділі, 23 листопада, загарбники атакували Україну 162 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Понад 80 із них — дрони типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, 24 листопада, ППО збила / подавила 125 дронів на півночі, півдні та сході України.
Зафіксовані влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.
Найбільше пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Є жертви серед цивільного населення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-