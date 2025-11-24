ППО знешкодила 125 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

ППО звітувала про знешкодження 125 російських ударних дронів

З 19:00 неділі, 23 листопада, загарбники атакували Україну 162 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Понад 80 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, 24 листопада, ППО збила / подавила 125 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.

Найбільше пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Є жертви серед цивільного населення.