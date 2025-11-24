ППО знешкодила 125 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні
ППО знешкодила 125 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 із 162 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 23 листопада.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 із 162 російських безпілотників, що атакували Україну в ніч з 23 на 24 листопада.
  • Понад 80% атакуючих дронів належали до типу Shahed. Українські сили відбивали напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших військових підрозділів.
  • Повітряна оборона зареєструвала влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях та падіння уламків на одній локації, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура в декількох областях України.

ППО звітувала про знешкодження 125 російських ударних дронів

З 19:00 неділі, 23 листопада, загарбники атакували Україну 162 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Понад 80 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, 24 листопада, ППО збила / подавила 125 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.

Найбільше пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Є жертви серед цивільного населення.

