ППО знешкодила 95 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про відбиття нового нападу російських загарбників. Так, протягом ночі 20-21 листопада ворог здійснював атаку 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Поширити

Ба більше, ворог завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Відомо про загибель 5 людей.