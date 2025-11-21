ППО знешкодила 95 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про відбиття нового нападу російських загарбників. Так, протягом ночі 20-21 листопада ворог здійснював атаку 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України.
- В повітряному просторі досі знаходяться кілька груп ворожих БпЛА.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
Ба більше, ворог завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Відомо про загибель 5 людей.
