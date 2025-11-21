ППО знешкодила 95 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 95 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про відбиття нового нападу російських загарбників. Так, протягом ночі 20-21 листопада ворог здійснював атаку 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України.
  • В повітряному просторі досі знаходяться кілька груп ворожих БпЛА.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Ба більше, ворог завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Відомо про загибель 5 людей.

