Українські воїни ліквідували ще 1050 російських загарбників
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 20 листопада ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА армії РФ. Ба більше, знищено понад 200 одиниць озброєння в військової техніки ворога.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 367-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 163 170 (+1 050) осіб

  • танків — 11 357 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 600 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 550 (+20) од.

  • РСЗВ — 1 546 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 247 (+0) од.

  • літаків  — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150) од.

  • крилаті ракети — 3 981 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65) од.

  • спеціальна техніка — 4 002 (+0) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

