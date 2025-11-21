Українські воїни ліквідували ще 1050 російських загарбників

Протягом 20 листопада ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА армії РФ. Ба більше, знищено понад 200 одиниць озброєння в військової техніки ворога.
Головні тези:
- Розпочалася 1 367-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 21 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 163 170 (+1 050) осіб
танків — 11 357 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 600 (+3) од.
артилерійських систем — 34 550 (+20) од.
РСЗВ — 1 546 (+0) од.
засоби ППО — 1 247 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150) од.
крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65) од.
спеціальна техніка — 4 002 (+0) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.
