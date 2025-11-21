Українські воїни ліквідували ще 1050 російських загарбників

Протягом 20 листопада ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА армії РФ. Ба більше, знищено понад 200 одиниць озброєння в військової техніки ворога.

Втрати армії РФ станом на 21 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 163 170 (+1 050) осіб

танків — 11 357 (+0) од.

бойових броньованих машин — 23 600 (+3) од.

артилерійських систем — 34 550 (+20) од.

РСЗВ — 1 546 (+0) од.

засоби ППО — 1 247 (+0) од.

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150) од.

крилаті ракети — 3 981 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65) од.

спеціальна техніка — 4 002 (+0) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.