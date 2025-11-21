Украинские воины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков

В течение 20 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА армии РФ. Более того, уничтожено более 200 единиц вооружения в военной технике врага.
Главные тезисы
- Начались 1 367 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего вчера на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 21 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 163 170 (+1 050) человек
танков — 11 357 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 600 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 550 (+20) ед.
РСЗО — 1 546 (+0) ед.
средства ПВО — 1247 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150) ед.
крылатые ракеты — 3981 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65) ед.
специальная техника — 4 002 (+0) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе.
