Украинские воины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков

В течение 20 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА армии РФ. Более того, уничтожено более 200 единиц вооружения в военной технике врага.

Потери армии РФ по состоянию на 21 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 163 170 (+1 050) человек

танков — 11 357 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 23 600 (+3) ед.

артиллерийских систем — 34 550 (+20) ед.

РСЗО — 1 546 (+0) ед.

средства ПВО — 1247 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150) ед.

крылатые ракеты — 3981 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65) ед.

специальная техника — 4 002 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе.