Украинские воины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 ноября 2025 года
Read in English
Читати українською

В течение 20 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА армии РФ. Более того, уничтожено более 200 единиц вооружения в военной технике врага.

Главные тезисы

  • Начались 1 367 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 21 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 163 170 (+1 050) человек

  • танков — 11 357 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 600 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 550 (+20) ед.

  • РСЗО — 1 546 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1247 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150) ед.

  • крылатые ракеты — 3981 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65) ед.

  • специальная техника — 4 002 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Раскрыты пункты мирного плана Трампа
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?