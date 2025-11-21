ПВО обезвредила 95 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 95 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – как отработала ПВО
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают об отражении нового нападения российских захватчиков. Так, в течение ночи 20-21 ноября враг совершал атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Россия продолжает атаковать ударными дронами юг Украины.
  • В воздушном пространстве до сих пор находятся несколько групп вражеских БПЛА.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Произошло попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Более того, враг нанес удар по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. Известно о гибели 5 человек.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Раскрыты пункты мирного плана Трампа
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 ноября 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США определили для Украины дедлайн по подписанию мирного плана
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?