ПВО обезвредила 95 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают об отражении нового нападения российских захватчиков. Так, в течение ночи 20-21 ноября враг совершал атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Россия продолжает атаковать ударными дронами юг Украины.
- В воздушном пространстве до сих пор находятся несколько групп вражеских БПЛА.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Произошло попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.
Более того, враг нанес удар по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. Известно о гибели 5 человек.
