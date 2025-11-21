ПВО обезвредила 95 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают об отражении нового нападения российских захватчиков. Так, в течение ночи 20-21 ноября враг совершал атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Произошло попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Поделиться

Более того, враг нанес удар по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. Известно о гибели 5 человек.