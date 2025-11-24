ПВО обезвредила 125 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 125 из 162 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 23 ноября.

ПВО отчиталась об обезвреживании 125 российских ударных дронов

С 19:00 воскресенья, 23 ноября, захватчики атаковали Украину 162 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). Более 80 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 понедельника, 24 ноября, ПВО сбила/подавила 125 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.

Наиболее повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях. Есть жертвы среди гражданского населения.