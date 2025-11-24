ПВО обезвредила 125 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 125 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 125 из 162 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 23 ноября.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины обезвредили 125 из 162 беспилотников, атаковавших страну со стороны РФ в ночь с 23 на 24 ноября.
  • Более 80% атакующих дронов были типа Shahed, а нападение было отражено силами украинской авиации и зенитных ракетных войск.
  • В результате атаки зарегистрировано падение 37 ударных БПЛА и обломков на гражданскую инфраструктуру в нескольких областях Украины.

ПВО отчиталась об обезвреживании 125 российских ударных дронов

С 19:00 воскресенья, 23 ноября, захватчики атаковали Украину 162 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). Более 80 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 понедельника, 24 ноября, ПВО сбила/подавила 125 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.

Наиболее повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях. Есть жертвы среди гражданского населения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила более 90 дронов РФ во время ночной атаки
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая воздушная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 100 ударных дронов
Воздушные Силы ВСУ
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 95 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – как отработала ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?