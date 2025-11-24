ПВО обезвредила 125 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 125 из 162 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 23 ноября.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины обезвредили 125 из 162 беспилотников, атаковавших страну со стороны РФ в ночь с 23 на 24 ноября.
- Более 80% атакующих дронов были типа Shahed, а нападение было отражено силами украинской авиации и зенитных ракетных войск.
- В результате атаки зарегистрировано падение 37 ударных БПЛА и обломков на гражданскую инфраструктуру в нескольких областях Украины.
ПВО отчиталась об обезвреживании 125 российских ударных дронов
С 19:00 воскресенья, 23 ноября, захватчики атаковали Украину 162 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). Более 80 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 понедельника, 24 ноября, ПВО сбила/подавила 125 дронов на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.
Наиболее повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях. Есть жертвы среди гражданского населения.
