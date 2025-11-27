ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 27 листопада

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 142 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим. Близько 90 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.