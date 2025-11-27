ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.
Головні тези:
- У ніч на 27 листопада українська ППО збила 92 ворожі дрони типу Shahed, 'Гербер' та інші, які були використані РФ під час атаки на Україну.
- Більшість ворожих безпілотників було знищено завдяки дієвій роботі зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп Українських Сил оборони.
- В ході атаки зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих дронів на трьох із них.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 27 листопада
За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 142 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим. Близько 90 із них — "Шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — попередили Повітряні сили.
