ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
літак
Read in English

У ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.

Головні тези:

  • У ніч на 27 листопада українська ППО збила 92 ворожі дрони типу Shahed, 'Гербер' та інші, які були використані РФ під час атаки на Україну.
  • Більшість ворожих безпілотників було знищено завдяки дієвій роботі зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп Українських Сил оборони.
  • В ході атаки зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих дронів на трьох із них.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 27 листопада

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 142 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим. Близько 90 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — попередили Повітряні сили.

