ПВО сбила почти 100 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 142 ударных дрона. Большинство вражеских беспилотников удалось сбить.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно сбила 92 вражеских дрона типа Shahed, 'Гербер' и другие, примененные РФ в ходе атаки на Украину.
- Действенная работа зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп привела к уничтожению большинства вражеских беспилотников.
Как отработала ПВО в ночь на 27 ноября
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 142 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым. Около 90 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 42 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — предупредили Воздушные силы.
