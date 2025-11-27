ПВО сбила почти 100 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 142 ударных дрона. Большинство вражеских беспилотников удалось сбить.

Как отработала ПВО в ночь на 27 ноября

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 142 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым. Около 90 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 42 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.