Ноябрь-2025. ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ

В ноябре 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 9707 воздушных целей, которыми Российская Федерация атаковала Украину.

ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ в течение ноября

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, были уничтожены:

11 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

51 крылатую ракету Х-101;

15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

19 крылатых ракет "Искандер-К";

2939 ударных БПЛА типа Shahed;

361 разведывательная БПЛА и 6288 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение ноября совершила 368 самолетных вылетов. В частности, около 200 — на истребительное авиационное прикрытие; более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Авиация сил обороны в ноябре уничтожила около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники россиян.