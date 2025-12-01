Ноябрь-2025. ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ
Ноябрь-2025. ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ

Воздушные Силы ВСУ
самолеты
В ноябре 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 9707 воздушных целей, которыми Российская Федерация атаковала Украину.

Главные тезисы

  • В ноябре 2025 года ПВО Украины уничтожило 9707 воздушных целей, атаковавших страну из РФ.
  • С помощью авиации Воздушных сил Украины было совершено 368 самолетных вылетов, уничтожено около 400 воздушных целей.
  • Украинские военные уничтожили 11 аэробалистических ракет Х-47 М2 'Кинжал', 51 крылатую ракету Х-101 и другие объекты, принадлежавшие РФ.

ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ в течение ноября

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, были уничтожены:

  • 11 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

  • 51 крылатую ракету Х-101;

  • 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

  • 20 крылатых ракет "Калибр";

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 19 крылатых ракет "Искандер-К";

  • 2939 ударных БПЛА типа Shahed;

  • 361 разведывательная БПЛА и 6288 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение ноября совершила 368 самолетных вылетов. В частности, около 200 — на истребительное авиационное прикрытие; более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Авиация сил обороны в ноябре уничтожила около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники россиян.

