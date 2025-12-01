Ноябрь-2025. ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ

В ноябре 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 9707 воздушных целей, которыми Российская Федерация атаковала Украину.
Главные тезисы
ПВО Украины уничтожила более 9700 дронов и ракет РФ в течение ноября
Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В частности, были уничтожены:
11 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
51 крылатую ракету Х-101;
15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
20 крылатых ракет "Калибр";
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
19 крылатых ракет "Искандер-К";
2939 ударных БПЛА типа Shahed;
361 разведывательная БПЛА и 6288 БПЛА других типов.
Авиация Воздушных сил в течение ноября совершила 368 самолетных вылетов. В частности, около 200 — на истребительное авиационное прикрытие; более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Авиация сил обороны в ноябре уничтожила около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники россиян.
