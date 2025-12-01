Листопад-2025. ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ

Протягом листопада 2025 року протиповітряна оборона Сил оборони знищила 9707 повітряних цілей, якими Російська Федерація атакувала Україну.
Головні тези:
- Протягом листопада 2025 року ППО України знищило понад 9700 дронів і ракет, що належали РФ.
- За допомогою авіації Повітряних сил України були здійснені 368 літаковильотів та знищено близько 400 повітряних цілей.
- У результаті операції у листопаді було зруйновано командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили і техніки росіян.
ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ протягом листопада
Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.
Зокрема були знищені:
11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
51 крилату ракету Х-101;
15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
20 крилатих ракет "Калібр";
3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
19 крилатих ракет "Іскандер-К";
2939 ударних БПЛА типу Shahed;
361 розвідувальний БПЛА та 6288 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил впродовж листопада здійснила 368 літаковильотів. Зокрема близько 200 — на винищувальне авіаційне прикриття; понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Авіація Сил оборони у листопаді знищила близько 400 повітряних цілей, уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і техніки росіян.
