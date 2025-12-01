Листопад-2025. ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ

ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ протягом листопада

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зокрема були знищені:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К";

2939 ударних БПЛА типу Shahed;

361 розвідувальний БПЛА та 6288 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж листопада здійснила 368 літаковильотів. Зокрема близько 200 — на винищувальне авіаційне прикриття; понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Авіація Сил оборони у листопаді знищила близько 400 повітряних цілей, уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і техніки росіян.