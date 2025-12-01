Листопад-2025. ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Листопад-2025. ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ

Повітряні Сили ЗСУ
літаки
Read in English

Протягом листопада 2025 року протиповітряна оборона Сил оборони знищила 9707 повітряних цілей, якими Російська Федерація атакувала Україну.

Головні тези:

  • Протягом листопада 2025 року ППО України знищило понад 9700 дронів і ракет, що належали РФ.
  • За допомогою авіації Повітряних сил України були здійснені 368 літаковильотів та знищено близько 400 повітряних цілей.
  • У результаті операції у листопаді було зруйновано командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили і техніки росіян.

ППО України знищила понад 9700 дронів і ракет РФ протягом листопада

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зокрема були знищені:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

  • 51 крилату ракету Х-101;

  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

  • 20 крилатих ракет "Калібр";

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 19 крилатих ракет "Іскандер-К";

  • 2939 ударних БПЛА типу Shahed;

  • 361 розвідувальний БПЛА та 6288 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж листопада здійснила 368 літаковильотів. Зокрема близько 200 — на винищувальне авіаційне прикриття; понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Авіація Сил оборони у листопаді знищила близько 400 повітряних цілей, уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і техніки росіян.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 14 ракет та 438 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО збила майже 100 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вночі атакувала Україну — ППО знешкодила 63 ударні дрони
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?