Масові звільнення і закриття програм — суд у США заблокував плани Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

Масові звільнення і закриття програм — суд у США заблокував плани Трампа

суд
Джерело:  The New York Times

Федеральна суддя з Каліфорнії Сьюзан Іллстон ухвалила тимчасово заблокувати реалізацію планів президента США Дональда Трампа щодо масових звільнень держслужбовців і закриття урядових програм.

Головні тези:

  • Федеральний суд у США заблокував реалізацію планів президента Трампа з масових звільнень держслужбовців та закриття урядових програм.
  • Суд у Каліфорнії встановив двотижневу паузу на виконання планів адміністрації, вважаючи їх загрозою для багатьох важливих служб.

Суд у США заблокував “соціальні” плани Трампа

Суддя Іллстон встановила двотижневу паузу на реалізацію планів адміністрації Трампа.

За її словами, зусилля федерального уряду звільнити працівників і закрити офіси та програми створили «невідкладну загрозу для багатьох критично важливих служб».

Зазначається, що Конгрес США на законодавчому рівні встановив спеціальний процес для проведення реорганізації федерального уряду.

Профспілки та організації, які стоять за поданим до суду Каліфорнії позовом, стверджували, що президент не має повноважень приймати ці рішення без законодавчої гілки влади.

Суддя Іллстон зазначила, що будь-які плани адміністрації Трампа щодо заборони або передачі частини повноважень федеральних агентств вимагає консультацій з Конгресом.

Це прерогатива президентів — визначати нові політичні пріоритети. Але щоб провести широкомасштабні реформи федеральних агентств, будь-який президент повинен заручитися допомогою рівноправної гілки влади — Конгресом.

Більшість американських урядових агентств ще не розкрили свої плани щодо скорочення співробітників, проте очікування на їхнє оголошення вже затягнулося на декілька тижнів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нуль за нуль. Мерц розкритикував митну політику Трампа
Мерц висловився про торгову політику Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожує ввести 100%-ні мита для виробників Barbie — що сталося
Барбі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп втрутився у військовий конфлікт Індії та Пакистану
Трамп похизувався своїм новим досягненням

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?