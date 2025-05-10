Масові звільнення і закриття програм — суд у США заблокував плани Трампа

Федеральна суддя з Каліфорнії Сьюзан Іллстон ухвалила тимчасово заблокувати реалізацію планів президента США Дональда Трампа щодо масових звільнень держслужбовців і закриття урядових програм.

Суд у США заблокував “соціальні” плани Трампа

Суддя Іллстон встановила двотижневу паузу на реалізацію планів адміністрації Трампа.

За її словами, зусилля федерального уряду звільнити працівників і закрити офіси та програми створили «невідкладну загрозу для багатьох критично важливих служб». Поширити

Зазначається, що Конгрес США на законодавчому рівні встановив спеціальний процес для проведення реорганізації федерального уряду.

Профспілки та організації, які стоять за поданим до суду Каліфорнії позовом, стверджували, що президент не має повноважень приймати ці рішення без законодавчої гілки влади.

Суддя Іллстон зазначила, що будь-які плани адміністрації Трампа щодо заборони або передачі частини повноважень федеральних агентств вимагає консультацій з Конгресом.

Це прерогатива президентів — визначати нові політичні пріоритети. Але щоб провести широкомасштабні реформи федеральних агентств, будь-який президент повинен заручитися допомогою рівноправної гілки влади — Конгресом. Поширити

Більшість американських урядових агентств ще не розкрили свої плани щодо скорочення співробітників, проте очікування на їхнє оголошення вже затягнулося на декілька тижнів.