Масові звільнення і закриття програм — суд у США заблокував плани Трампа

Федеральна суддя з Каліфорнії Сьюзан Іллстон ухвалила тимчасово заблокувати реалізацію планів президента США Дональда Трампа щодо масових звільнень держслужбовців і закриття урядових програм.
Головні тези:
- Федеральний суд у США заблокував реалізацію планів президента Трампа з масових звільнень держслужбовців та закриття урядових програм.
- Суд у Каліфорнії встановив двотижневу паузу на виконання планів адміністрації, вважаючи їх загрозою для багатьох важливих служб.
Суд у США заблокував “соціальні” плани Трампа
Суддя Іллстон встановила двотижневу паузу на реалізацію планів адміністрації Трампа.
Зазначається, що Конгрес США на законодавчому рівні встановив спеціальний процес для проведення реорганізації федерального уряду.
Профспілки та організації, які стоять за поданим до суду Каліфорнії позовом, стверджували, що президент не має повноважень приймати ці рішення без законодавчої гілки влади.
Суддя Іллстон зазначила, що будь-які плани адміністрації Трампа щодо заборони або передачі частини повноважень федеральних агентств вимагає консультацій з Конгресом.
Більшість американських урядових агентств ще не розкрили свої плани щодо скорочення співробітників, проте очікування на їхнє оголошення вже затягнулося на декілька тижнів.
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