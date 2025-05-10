Массовые увольнения и закрытие программ — суд в США заблокировал планы Трампа

Федеральная судья из Калифорнии Сьюзан Иллстон приняла временно заблокировать реализацию планов президента США Дональда Трампа по массовым увольнениям госслужащих и закрытию правительственных программ.

Суд в США заблокировал "социальные" планы Трампа

Судья Иллстон установила двухнедельную паузу на реализацию планов администрации Трампа.

По ее словам, усилия федерального правительства уволить работников и закрыть офисы и программы создали "неотложную угрозу для многих критически важных служб". Поделиться

Конгресс США на законодательном уровне установил специальный процесс для проведения реорганизации федерального правительства.

Профсоюзы и организации, стоящие по поданному в суд Калифорнии иску, утверждали, что президент не имеет полномочий принимать эти решения без законодательной ветви власти.

Судья Иллстон отметила, что любые планы администрации Трампа по запрету или передаче части полномочий федеральных агентств требует консультаций с Конгрессом.

Это прерогатива президентов — определять новые политические приоритеты. Но чтобы провести широкомасштабные реформы федеральных агентств любой президент должен заручиться помощью равноправной ветви власти — Конгрессом. Поделиться

Большинство американских правительственных агентств еще не раскрыли свои планы по сокращению сотрудников, однако ожидание их объявления уже затянулось на несколько недель.