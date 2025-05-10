Массовые увольнения и закрытие программ — суд в США заблокировал планы Трампа

Федеральная судья из Калифорнии Сьюзан Иллстон приняла временно заблокировать реализацию планов президента США Дональда Трампа по массовым увольнениям госслужащих и закрытию правительственных программ.
Главные тезисы
- Суд в США временно заблокировал реализацию планов Трампа по массовым увольнениям и закрытию правительственных программ.
- Профсоюзы и организации утверждали, что президент не имеет права принимать такие решения без согласования с Конгрессом.
Суд в США заблокировал "социальные" планы Трампа
Судья Иллстон установила двухнедельную паузу на реализацию планов администрации Трампа.
Конгресс США на законодательном уровне установил специальный процесс для проведения реорганизации федерального правительства.
Профсоюзы и организации, стоящие по поданному в суд Калифорнии иску, утверждали, что президент не имеет полномочий принимать эти решения без законодательной ветви власти.
Судья Иллстон отметила, что любые планы администрации Трампа по запрету или передаче части полномочий федеральных агентств требует консультаций с Конгрессом.
Большинство американских правительственных агентств еще не раскрыли свои планы по сокращению сотрудников, однако ожидание их объявления уже затянулось на несколько недель.
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