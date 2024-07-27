Масштабна кібератака ГУР. Росіяни не можуть зняти готівку в банкоматах — джерела

Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на банківський сектор РФ, який задіяний у фінансуванні збройної агресії Росії, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, під кіберудар потрапили й банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. Про це повідомляє online.ua з посиланням на свої джерела в ГУР.
Головні тези:
- Масштабна кібератака ГУР МОУ на банківський сектор російської Федерації триває вже кілька днів.
- Російські користувачі не можуть зняти готівку через блокування карток у банкоматах після кібератаки.
- Українські розвідники отримали доступ до баз даних російських фінансових установ, що було важливим кроком у цій операції.
- Кіберудар поширився на онлайн сервіси, банкомати, брокерські додатки та лідерів банківського сектору РФ.
У ГУР розповіли про наслідки масштабної кібератаки на країну-агресорку РФ
За словами інсайдерів в українській розвідці, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.
Станом на сьогодні користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.
Ба більше, вказано, що кіберфахівцям ГУР МОУ вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.
Масштабна кібератака ГУР проти РФ триває вже кілька діб
Що важливо розуміти, кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня.
Фахівцям з української розвідки вдалося заблокувати або ж значно ускладнити роботу:
платіжних систем,
мобільних додатків банків,
особистих кабінетів,
системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.
Ба більше, вказано, що під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.
Як повідомляють джерела в ГРУ МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.
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