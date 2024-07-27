Масштабна кібератака ГУР. Росіяни не можуть зняти готівку в банкоматах — джерела

Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на банківський сектор РФ, який задіяний у фінансуванні збройної агресії Росії, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, під кіберудар потрапили й банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. Про це повідомляє online.ua з посиланням на свої джерела в ГУР.

У ГУР розповіли про наслідки масштабної кібератаки на країну-агресорку РФ

За словами інсайдерів в українській розвідці, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.

Станом на сьогодні користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

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Ба більше, вказано, що кіберфахівцям ГУР МОУ вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк «Дом.РФ». Також заблоковано роботу брокерського додатку «Т-інвестиції». Оскільки 26 липня РФ підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням. Поширити

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Масштабна кібератака ГУР проти РФ триває вже кілька діб

Що важливо розуміти, кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня.

Фахівцям з української розвідки вдалося заблокувати або ж значно ускладнити роботу:

платіжних систем,

мобільних додатків банків,

особистих кабінетів,

системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Ба більше, вказано, що під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

Як повідомляють джерела в ГРУ МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.