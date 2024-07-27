Масштабная кибератака ГУР. Россияне не могут снять наличные в банкоматах — источники

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на банковский сектор РФ, задействованный в финансировании вооруженной агрессии России, продолжается уже несколько дней и набирает обороты. После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем под киберудар попали и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в ГУР.

В ГУР рассказали о последствиях масштабной кибератаки на страну-агрессорку РФ

По словам инсайдеров в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокировали онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

По состоянию на сегодняшний день пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

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Более того, указано, что киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.

К пораженным ВТБ-Банкам, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанке добавился также российский банк «Дом.РФ». Также заблокирована работа брокерского приложения «Т-инвестиции». Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением. Поделиться

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Масштабная кибератака ГУР против РФ длится уже несколько суток

Что важно понимать, кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля.

Специалистам из украинской разведке удалось заблокировать или значительно усложнить работу:

платежных систем,

мобильных приложений банков,

личных кабинетов,

системы оплаты услуг в общественном транспорте и т.д.

Более того, указано, что под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и представители телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.