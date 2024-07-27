Масштабная кибератака ГУР. Россияне не могут снять наличные в банкоматах — источники

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на банковский сектор РФ, задействованный в финансировании вооруженной агрессии России, продолжается уже несколько дней и набирает обороты. После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем под киберудар попали и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в ГУР.
Главные тезисы
- Масштабная кибератака ГУР МОУ на банковский сектор Российской Федерации длится уже несколько дней.
- Российские пользователи не могут снять наличные из-за блокировки карт в банкоматах после кибератаки.
- Украинские разведчики получили доступ к базам данных российских финансовых учреждений, что было важным шагом в этой операции.
- Киберудар распространился на онлайн-сервисы, банкоматы, брокерские приложения и лидеров банковского сектора РФ.
В ГУР рассказали о последствиях масштабной кибератаки на страну-агрессорку РФ
По словам инсайдеров в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокировали онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.
По состоянию на сегодняшний день пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.
Более того, указано, что киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.
Масштабная кибератака ГУР против РФ длится уже несколько суток
Что важно понимать, кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля.
Специалистам из украинской разведке удалось заблокировать или значительно усложнить работу:
платежных систем,
мобильных приложений банков,
личных кабинетов,
системы оплаты услуг в общественном транспорте и т.д.
Более того, указано, что под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и представители телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.
Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.
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