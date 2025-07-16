Масштабна операція проти мережі проросійських хакерів NoName відбулася у Європі

Правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).

Операція проти хакерів NoName відбулася у 10 країнах Європи

Унаслідок операції європейських та американських правоохоронців було зруйновано інфраструктуру для здійснення кібератак NoName057(16), що складалася з понад ста комп'ютерних систем по всьому світу.

Правоохоронці Німеччини своєю чергою видали шість ордерів на арешт зловмисників, з них двом інкримінують організацію діяльності NoName057(16). Їх, а також ще одного підозрюваного, оголосили в міжнародний розшук.

Більшість ідентифікованих зловмисників, однак, перебувають у Росії.

В операції проти проросійських хакерів брали участь правоохоронні та судові органи Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів та США.

Розслідування також підтримали Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна, зазначив Європол.

Хакери угруповання NoName057(16) спочатку здійснювали операції проти України, але згодом розширили свою діяльність і проти країн Євросоюзу та НАТО. Поширити

До прикладу, зловмисники атакували шведські та фінські органи влади, а також намагались зірвати саміт "формули миру" у Швейцарії.