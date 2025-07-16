Масштабная операция против сети пророссийских хакеров NoName состоялась в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

Масштабная операция против сети пророссийских хакеров NoName состоялась в Европе

хакер
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Источник:  europol.europa.eu

Правоохранители более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).

Главные тезисы

  • Совместная операция правоохранительных органов более десяти стран позволила разрушить инфраструктуру хакерской сети NoName057(16) из более ста компьютерных систем по всему миру.
  • На злоумышленников было выдано шесть ордеров на арест, два предполагаемых участника обвиняются в организации деятельности NoName057(16), их объявили в международный розыск.
  • Большинство идентифицированных хакеров находятся в России, операция против NoName057(16) была проведена при участии нескольких европейских стран и США. В расследовании также участвовали другие страны, в том числе Украина.

Операция против хакеров NoName прошла в 10 странах Европы

В результате операции европейских и американских правоохранителей была разрушена инфраструктура для осуществления кибератак NoName057(16), состоявшая из более ста компьютерных систем по всему миру.

Правоохранители Германии в свою очередь выдали шесть ордеров на арест злоумышленников, из них двоим инкриминируют организацию деятельности NoName057(16). Их, а также еще одного подозреваемого объявили в международный розыск.

Большинство идентифицированных злоумышленников, однако, находятся в России.

В операции против пророссийских хакеров приняли участие правоохранительные и судебные органы Чехии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и США.

Расследование также поддержали Бельгия, Канада, Эстония, Дания, Латвия, Румыния и Украина, отметил Европол.

Хакеры группировки NoName057(16) сначала осуществляли операции против Украины, но затем расширили свою деятельность и против стран Евросоюза и НАТО.

К примеру, злоумышленники атаковали шведские и финские власти, а также пытались сорвать саммит "формулы мира" в Швейцарии.

Недавно власти Нидерландов также подтвердили, что во время последнего саммита НАТО в Гааге зафиксировали атаку, связанную с сетью NoName057(16).

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