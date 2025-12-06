Масштабна шахрайська схема з виплати допомоги українкам — у Чехії затримали злочинну группу
Категорія
Світ
Дата публікації

Масштабна шахрайська схема з виплати допомоги українкам — у Чехії затримали злочинну группу

Чехія
Джерело:  Novinky.cz

Чеські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої двоє іноземців привласнили мільйони крон, призначені для допомоги більш як 70 українським жінкам.

Головні тези:

  • Двоє іноземців використали скрутне становище та необізнаність понад 70 українських жінок, щоб привласнити допомогу від Чехії.
  • Після отримання банківських даних українок, шахраї подавали неправдиві заявки на отримання допомоги та виїжджали на канікули з отриманими коштами.
  • Слідство встановило, що збиток, заподіяний Чехії цією схемою, становить майже 2,8 мільйона крон, але при врахуванні інших можливих заявок ця сума могла перевищити 3 мільйони.

У Чехії викрили злочинну схему привласнення допомоги українкам

До липня 2023 року Чехія здійснювала фінансову підтримку власників житла, які надавали безоплатне житло для біженців з України.

Слідство встановило, що з кінця 2022-го до середини 2023 року двоє іноземців зловживали необізнаністю та скрутним становищем понад 70 жінок з України.

Спершу вони пропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. А коли отримували їхні банківські дані, подавали від імені українок електронні заявки на отримання допомоги для солідарних домогосподарств.

Фігуранти оформили понад 750 заявок, у яких вказували помилкову та неправдиву інформацію. У поліції не конкретизують алгоритм дій зловмисників, аби уникнути подібних випадків.

Загалом збиток, заподіяний Чехії внаслідок афери, становить майже 2,8 мільйона крон. Правоохоронці додають: «Якби були оплачені інші подані заявки, які відхилив орган зайнятості, збиток збільшився б на понад 3 мільйони».

Після заволодіння коштами шахраї разом зі своїми партнерками, які, за даними поліції, знали про схему, на отриманні гроші їздили на «дорогі закордонні канікули». У них також було зафіксовано «тисячі» транзакцій в інтернет-магазинах.

Обох чоловіків та їхніх партнерок звинуватили в шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності. Правоохоронці не називають їхньої національності, лише уточнюють:

Усі вони середнього віку. Це іноземці, громадяни ЄС з південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чеській Республіці.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія кинула виклик Кремлю після оприлюднення "меморандуму" РФ
Чехія попередила світ про головний план Кремля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія обіцяє Україні збільшити постачання боєприпасів великого калібру у 2025 році
снаряди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?