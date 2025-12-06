Масштабна шахрайська схема з виплати допомоги українкам — у Чехії затримали злочинну группу

Чеські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої двоє іноземців привласнили мільйони крон, призначені для допомоги більш як 70 українським жінкам.

У Чехії викрили злочинну схему привласнення допомоги українкам

До липня 2023 року Чехія здійснювала фінансову підтримку власників житла, які надавали безоплатне житло для біженців з України.

Слідство встановило, що з кінця 2022-го до середини 2023 року двоє іноземців зловживали необізнаністю та скрутним становищем понад 70 жінок з України. Поширити

Спершу вони пропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. А коли отримували їхні банківські дані, подавали від імені українок електронні заявки на отримання допомоги для солідарних домогосподарств.

Фігуранти оформили понад 750 заявок, у яких вказували помилкову та неправдиву інформацію. У поліції не конкретизують алгоритм дій зловмисників, аби уникнути подібних випадків.

Загалом збиток, заподіяний Чехії внаслідок афери, становить майже 2,8 мільйона крон. Правоохоронці додають: «Якби були оплачені інші подані заявки, які відхилив орган зайнятості, збиток збільшився б на понад 3 мільйони».

Після заволодіння коштами шахраї разом зі своїми партнерками, які, за даними поліції, знали про схему, на отриманні гроші їздили на «дорогі закордонні канікули». У них також було зафіксовано «тисячі» транзакцій в інтернет-магазинах. Поширити

Обох чоловіків та їхніх партнерок звинуватили в шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності. Правоохоронці не називають їхньої національності, лише уточнюють: