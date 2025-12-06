Масштабна шахрайська схема з виплати допомоги українкам — у Чехії затримали злочинну группу

Чеські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої двоє іноземців привласнили мільйони крон, призначені для допомоги більш як 70 українським жінкам.
Головні тези:
- Двоє іноземців використали скрутне становище та необізнаність понад 70 українських жінок, щоб привласнити допомогу від Чехії.
- Після отримання банківських даних українок, шахраї подавали неправдиві заявки на отримання допомоги та виїжджали на канікули з отриманими коштами.
- Слідство встановило, що збиток, заподіяний Чехії цією схемою, становить майже 2,8 мільйона крон, але при врахуванні інших можливих заявок ця сума могла перевищити 3 мільйони.
У Чехії викрили злочинну схему привласнення допомоги українкам
До липня 2023 року Чехія здійснювала фінансову підтримку власників житла, які надавали безоплатне житло для біженців з України.
Спершу вони пропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. А коли отримували їхні банківські дані, подавали від імені українок електронні заявки на отримання допомоги для солідарних домогосподарств.
Фігуранти оформили понад 750 заявок, у яких вказували помилкову та неправдиву інформацію. У поліції не конкретизують алгоритм дій зловмисників, аби уникнути подібних випадків.
Загалом збиток, заподіяний Чехії внаслідок афери, становить майже 2,8 мільйона крон. Правоохоронці додають: «Якби були оплачені інші подані заявки, які відхилив орган зайнятості, збиток збільшився б на понад 3 мільйони».
Обох чоловіків та їхніх партнерок звинуватили в шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності. Правоохоронці не називають їхньої національності, лише уточнюють:
Усі вони середнього віку. Це іноземці, громадяни ЄС з південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чеській Республіці.
