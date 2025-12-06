Масштабная мошенническая схема по выплате помощи украинкам — в Чехии задержана преступная группа

Чешские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, в рамках которой двое иностранцев присвоили миллионы крон, предназначенных для помощи более чем 70 украинским женщинам.
Главные тезисы
- Чешские правоохранители раскрыли масштабную мошенническую схему, в рамках которой двое иностранцев использовали данные украинских женщин для присвоения финансовой помощи.
- Мошенники подавали ложные заявки на получение помощи, которая предназначалась беженцам из Украины, и использовали средства на свои личные нужды.
В Чехии разоблачили преступную схему присвоения помощи украинкам
До июля 2023 года Чехия осуществляла финансовую поддержку собственников жилья, предоставлявших безвозмездное жилье для беженцев из Украины.
Сначала они предлагали им помощь в оформлении гуманитарной помощи. Когда получали их банковские данные, подавали от имени украинок электронные заявки на получение помощи для солидарных домохозяйств.
Фигуранты оформили более 750 заявок, указывающих ложную и ложную информацию. В полиции не конкретизируют алгоритм действий злоумышленников во избежание подобных случаев.
В общей сложности ущерб, причиненный Чехии в результате аферы, составляет почти 2,8 миллиона крон. Правоохранители добавляют: «Если бы были оплачены другие поданные заявки, которые отклонил орган занятости, ущерб увеличился бы более чем на 3 миллиона».
Оба мужчины и их партнерши были обвинены в мошенничестве и легализации доходов от преступной деятельности. Правоохранители не называют их национальностью, только уточняют:
Все они средних лет. Это иностранцы, граждане ЕС с юго-востока Центральной Европы, временно проживающие в Чешской Республике.
