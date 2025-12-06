Масштабная мошенническая схема по выплате помощи украинкам — в Чехии задержана преступная группа

Чешские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, в рамках которой двое иностранцев присвоили миллионы крон, предназначенных для помощи более чем 70 украинским женщинам.

В Чехии разоблачили преступную схему присвоения помощи украинкам

До июля 2023 года Чехия осуществляла финансовую поддержку собственников жилья, предоставлявших безвозмездное жилье для беженцев из Украины.

Следствие установило, что с конца 2022-го по середину 2023 года двое иностранцев злоупотребляли неосведомленностью и затруднительным положением более 70 женщин из Украины.

Сначала они предлагали им помощь в оформлении гуманитарной помощи. Когда получали их банковские данные, подавали от имени украинок электронные заявки на получение помощи для солидарных домохозяйств.

Фигуранты оформили более 750 заявок, указывающих ложную и ложную информацию. В полиции не конкретизируют алгоритм действий злоумышленников во избежание подобных случаев.

В общей сложности ущерб, причиненный Чехии в результате аферы, составляет почти 2,8 миллиона крон. Правоохранители добавляют: «Если бы были оплачены другие поданные заявки, которые отклонил орган занятости, ущерб увеличился бы более чем на 3 миллиона».

После завладения средствами мошенники вместе со своими партнершами, которые, по данным полиции, знали о схеме, на получении деньги ездили на «дорогие заграничные каникулы». В них также были зафиксированы «тысячи» транзакций в интернет-магазинах.

Оба мужчины и их партнерши были обвинены в мошенничестве и легализации доходов от преступной деятельности. Правоохранители не называют их национальностью, только уточняют: