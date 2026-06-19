Масштабна спецоперація "РУБІКОН". Відомі результати другого етапу

Національна поліція України провела другий етап масштабної спецоперації “РУБІКОН”. Її головна мета — ліквідація онлайн-мереж збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Усе це відбувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.
Головні тези:
- У межах першого етапу було викрито транснаціональну мережу наркобізнесу з повним циклом роботи.
- У Києві ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну.
Другий етап спецоперації "РУБІКОН" — які результати
Завдяки зусиллям правоохорнців вдалося припинити діяльність розгалуженої інфраструктури наркоторгівлі.
Раніше вона здійснювала свою діяльність через анонімні інтернет-платформи, онлайн-магазини, месенджери та криптовалютні розрахунки.
У межах цієї спецоперації були задіяні понад 1000 правоохоронців.
Результати наступні:
встановлено понад 400 осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, 146 із них уже повідомлено про підозру;
ліквідовано лабораторію з виготовлення alpha-PVP та три лабораторії з виробництва амфетаміну;
вилучено майже 90 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема 67 кг alpha-PVP, 4 кг канабісу, 3,6 кг амфетаміну, 1,3 кг мефедрону, а також понад 570 літрів прекурсорів;
Що важливо розуміти, вартість вилученої наркопродукції за цінами «чорного» ринку сягає близько 70 млн грн.
У столиці України вдалося ліквідувати лабораторію з виготовлення амфетаміну. Організаторів вже затримали.
Ба більше, ще двох організаторів схеми незаконного обігу прекурсору «фенілнітропропен» зловили в Полтавській області.
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