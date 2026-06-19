Масштабная спецоперация "РУБИКОН". Известны результаты второго этапа
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная спецоперация "РУБИКОН". Известны результаты второго этапа

Офис Генерального прокурора
Второй этап спецоперации "РУБИКОН" - какие результаты
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Национальная полиция Украины провела второй этап масштабной спецоперации "РУБИКОН". Ее главная цель – ликвидация онлайн-сетей сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Все это происходило при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

Главные тезисы

  • В рамках первого этапа была разоблачена транснациональная сеть наркобизнеса с полным циклом работы.
  • В Киеве ликвидирована лаборатория по изготовлению амфетамина.

Второй этап спецоперации "РУБИКОН" — какие результаты

Благодаря усилиям правоохранителей удалось прекратить деятельность разветвленной инфраструктуры наркоторговли.

Ранее она осуществляла свою деятельность через анонимные интернет-платформы, онлайн магазины, мессенджеры и криптовалютные расчеты.

В рамках этой спецоперации было задействовано более 1000 правоохранителей.

Результаты следующие:

  • установлено более 400 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков, 146 из них уже поставлены в известность о подозрении;

  • ликвидирована лаборатория по изготовлению alpha-PVP и три лаборатории по производству амфетамина;

  • изъято почти 90 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 67 кг alpha-PVP, 4 кг каннабиса, 3,6 кг амфетамина, 1,3 кг мефедрона, а также более 570 литров прекурсоров;

Что важно понимать, стоимость изъятой наркопродукции по ценам «черного» рынка составляет около 70 млн грн.

В частности, на Буковине ликвидирована лаборатория по изготовлению alpha-PVP и перекрыт канал поставки психотропов в разные регионы Украины. Изъято наркотических средств и прекурсоров на почти 44 млн грн, задержаны два участника группы.

В столице Украины удалось ликвидировать лабораторию по производству амфетамина. Организаторы уже задержаны.

Более того, еще двух организаторов схемы незаконного оборота прекурсора «фенилнитропропен» поймали в Полтавской области.

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