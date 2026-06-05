Масштабне оновлення ChatGPT. Що зміниться для користувачів

Компанія OpenAI офіційно підтвердила старт масштабного оновлення системи пам'яті ChatGPT. За словами розробників, це дасть можливість зробити чат-бота більш персоналізованим та корисним для користувачів. У центрі уваги цього разу будуть власники безплатних акаунтів, які вперше отримають доступ до нових можливостей автоматичного запам'ятовування інформації.

ChatGPT продовжують вдосконалювати

Не так давно компанія створила технологію, яка отримала назву dreaming — саме вона допомагає ШІ аналізувати дані з багатьох попередніх розмов.

Таким чином ChatGPT формує цілісне уявлення про користувача, його інтереси та потреби.

Уже зараз OpenAI представила нову архітектуру пам'яті — вона базується на dreaming, однак є набагато потужнішою.

Одним із ключових нововведень став "підсумок пам'яті": у цьому розділі користувач може переглянути, яку інформацію про нього зберігає ШІ.

Ба більше, є можливість редагувати, оновлювати або видаляти ці дані та визначати, коли чат-бот має використовувати їх у відповідях.

Що важливо розуміти, пам'ять автоматично оновлюватиметься з часом, щоб уникати використання застарілої інформації.