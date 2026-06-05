Масштабне оновлення ChatGPT. Що зміниться для користувачів
Категорія
Технології
Дата публікації

Масштабне оновлення ChatGPT. Що зміниться для користувачів

ChatGPT продовжують вдосконалювати
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI офіційно підтвердила старт масштабного оновлення системи пам'яті ChatGPT. За словами розробників, це дасть можливість зробити чат-бота більш персоналізованим та корисним для користувачів. У центрі уваги цього разу будуть власники безплатних акаунтів, які вперше отримають доступ до нових можливостей автоматичного запам'ятовування інформації.

Головні тези:

  • Нова система краще зберігає контекст між бесідами, а також точніше враховує інтереси людини. 
  • Ба більше, вказано, що пам'ять автоматично оновлюватиметься з часом.

ChatGPT продовжують вдосконалювати

Не так давно компанія створила технологію, яка отримала назву dreaming — саме вона допомагає ШІ аналізувати дані з багатьох попередніх розмов.

Таким чином ChatGPT формує цілісне уявлення про користувача, його інтереси та потреби.

Уже зараз OpenAI представила нову архітектуру пам'яті — вона базується на dreaming, однак є набагато потужнішою.

Одним із ключових нововведень став "підсумок пам'яті": у цьому розділі користувач може переглянути, яку інформацію про нього зберігає ШІ.

Ба більше, є можливість редагувати, оновлювати або видаляти ці дані та визначати, коли чат-бот має використовувати їх у відповідях.

Що важливо розуміти, пам'ять автоматично оновлюватиметься з часом, щоб уникати використання застарілої інформації.

Розгортання нової системи вже почалося для користувачів Plus і Pro у США, а згодом вона стане доступною і для безплатних акаунтів та інших країн.

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