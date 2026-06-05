Масштабное обновление ChatGPT. Что изменится для пользователей

Компания OpenAI официально подтвердила старт масштабного обновления системы памяти ChatGPT. По словам разработчиков, это позволит сделать чат-бот более персонализированным и полезным для пользователей. В центре внимания на этот раз будут владельцы бесплатных аккаунтов, которые впервые получат доступ к новым возможностям автоматического запоминания информации.
Главные тезисы
- Новая система лучше сохраняет контекст между беседами, а также учитывает интересы человека.
- Более того, указано, что память будет автоматически обновляться со временем.
ChatGPT продолжают совершенствовать
Не так давно компания создала технологию, которая получила название dreaming — именно она помогает ИИ анализировать данные их многих предыдущих разговоров.
Таким образом ChatGPT формирует целостное представление о пользователе, его интересах и потребностях.
Уже сейчас OpenAI представила новую архитектуру памяти — она базируется на dreaming, однако намного мощнее.
Одним из ключевых новшеств стал "итог памяти": в этом разделе пользователь может просмотреть, какую информацию о нем хранит ИИ.
Более того, есть возможность редактировать, обновлять или удалять эти данные и определять, когда чат-бот должен использовать их в ответах.
Что важно понимать, память будет автоматически обновляться со временем, чтобы избегать использования устаревшей информации.
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