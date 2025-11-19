Масштабний збій інтернету. Що насправді сталося 18 листопада

Команда Cloudflare врешті публічно розкрила причину масштабного збою, який 18 листопада вивів з ладу значну частину інтернету, зокрема новинні сайти, X, ChatGPT та навіть Downdetector.
Головні тези:
- Головна причина всіх проблем — баг в одному з ключових сервісів Cloudflare.
- Компанія попросила вибачення за ситуацію, що склалася, та визнала свою провину.
Cloudflare вказала на причину збою
З офіційною заявою з цього приводу виступив технічний директор компанії Дейн Кнехт.
За словами останнього, все сталося через баг в одному з ключових сервісів Cloudflare.
Річ у тім, що звичайна зміна спровокувала масштабний збій в системі захисту від ботів, після чого почалася ланцюгова деградація інфраструктури.
Команда компанія публічно попросила вибачення за те, що сталося.
Там усвідомлюють, що підвели своїх користувачів та інтернет загалом.
Що важливо розуміти, в Україні збій почався опівдні 18 листопада.
На сторінці Cloudflare спочатку з'явилася позначка про "внутрішню деградацію сервісів", а згодом посипалися повідомлення від користувачів із різних регіонів, адже перестали відкриватися сайти, що працюють через Cloudflare, а також сервіси Access і WARP.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-