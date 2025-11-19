Масштабний збій інтернету. Що насправді сталося 18 листопада
Масштабний збій інтернету. Що насправді сталося 18 листопада

Джерело:  online.ua

Команда Cloudflare врешті публічно розкрила причину масштабного збою, який 18 листопада вивів з ладу значну частину інтернету, зокрема новинні сайти, X, ChatGPT та навіть Downdetector.

Головні тези:

  • Головна причина всіх проблем — баг в одному з ключових сервісів Cloudflare.
  • Компанія попросила вибачення за ситуацію, що склалася, та визнала свою провину.

Cloudflare вказала на причину збою

З офіційною заявою з цього приводу виступив технічний директор компанії Дейн Кнехт.

За словами останнього, все сталося через баг в одному з ключових сервісів Cloudflare.

Річ у тім, що звичайна зміна спровокувала масштабний збій в системі захисту від ботів, після чого почалася ланцюгова деградація інфраструктури.

Команда компанія публічно попросила вибачення за те, що сталося.

Там усвідомлюють, що підвели своїх користувачів та інтернет загалом.

Сплячий баг у сервісі, що забезпечує роботу нашої системи бот-мітігейшена, почав призводити до падінь після рутинної зміни конфігурації. Це запустило ланцюгову деградацію мережі та інших компонентів, — наголосив Дейн Кнехт.

Що важливо розуміти, в Україні збій почався опівдні 18 листопада.

На сторінці Cloudflare спочатку з'явилася позначка про "внутрішню деградацію сервісів", а згодом посипалися повідомлення від користувачів із різних регіонів, адже перестали відкриватися сайти, що працюють через Cloudflare, а також сервіси Access і WARP.

