Масштабный сбой Интернета. Что на самом деле произошло 18 ноября

Команда Cloudflare наконец публично раскрыла причину масштабного сбоя, который 18 ноября вывел из строя значительную часть интернета, в том числе новостные сайты, X, ChatGPT и даже Downdetector.
Главные тезисы
- Главная причина всех проблем – баг в одном из ключевых сервисов Cloudflare.
- Компания извинилась за ситуацию, которая сложилась, и признала свою вину.
Cloudflare указала на причину сбоя
С официальным заявлением по этому поводу выступил технический директор компании Дэйн Кнехт.
По словам последнего, все произошло из-за бага в одном из ключевых сервисов Cloudflare.
Дело в том, что обычное изменение спровоцировало масштабный сбой в системе защиты от ботов, после чего началась цепная деградация инфраструктуры.
Команда компания публично извинилась за то, что произошло.
Там отдают себе отчет, что подвели своих пользователей и интернет в целом.
Что важно понимать, в Украине сбой начался в полдень 18 ноября.
На странице Cloudflare сначала появилась отметка о "внутренней деградации сервисов", а затем посыпались сообщения от пользователей из разных регионов, ведь перестали открываться сайты, работающие через Cloudflare, а также сервисы Access и WARP.
