Масштабный сбой Интернета. Что на самом деле произошло 18 ноября
Категория
Технологии
Дата публикации

Масштабный сбой Интернета. Что на самом деле произошло 18 ноября

Cloudflare указала на причину сбоя
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда Cloudflare наконец публично раскрыла причину масштабного сбоя, который 18 ноября вывел из строя значительную часть интернета, в том числе новостные сайты, X, ChatGPT и даже Downdetector.

Главные тезисы

  • Главная причина всех проблем – баг в одном из ключевых сервисов Cloudflare.
  • Компания извинилась за ситуацию, которая сложилась, и признала свою вину.

Cloudflare указала на причину сбоя

С официальным заявлением по этому поводу выступил технический директор компании Дэйн Кнехт.

По словам последнего, все произошло из-за бага в одном из ключевых сервисов Cloudflare.

Дело в том, что обычное изменение спровоцировало масштабный сбой в системе защиты от ботов, после чего началась цепная деградация инфраструктуры.

Команда компания публично извинилась за то, что произошло.

Там отдают себе отчет, что подвели своих пользователей и интернет в целом.

Спящий баг в сервисе, обеспечивающий работу нашей системы бот-митингейшена, начал приводить к падениям после рутинного изменения конфигурации. Это запустило цепную деградацию сети и других компонентов, — подчеркнул Дейн Кнехт.

Что важно понимать, в Украине сбой начался в полдень 18 ноября.

На странице Cloudflare сначала появилась отметка о "внутренней деградации сервисов", а затем посыпались сообщения от пользователей из разных регионов, ведь перестали открываться сайты, работающие через Cloudflare, а также сервисы Access и WARP.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва создает новые технологии для противодействия воздушным угрозам из Беларуси — что известно
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?