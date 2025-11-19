Масштабный сбой Интернета. Что на самом деле произошло 18 ноября

Команда Cloudflare наконец публично раскрыла причину масштабного сбоя, который 18 ноября вывел из строя значительную часть интернета, в том числе новостные сайты, X, ChatGPT и даже Downdetector.

Cloudflare указала на причину сбоя

С официальным заявлением по этому поводу выступил технический директор компании Дэйн Кнехт.

По словам последнего, все произошло из-за бага в одном из ключевых сервисов Cloudflare.

Дело в том, что обычное изменение спровоцировало масштабный сбой в системе защиты от ботов, после чего началась цепная деградация инфраструктуры.

Команда компания публично извинилась за то, что произошло.

Там отдают себе отчет, что подвели своих пользователей и интернет в целом.

Спящий баг в сервисе, обеспечивающий работу нашей системы бот-митингейшена, начал приводить к падениям после рутинного изменения конфигурации. Это запустило цепную деградацию сети и других компонентов, — подчеркнул Дейн Кнехт. Поделиться

Что важно понимать, в Украине сбой начался в полдень 18 ноября.