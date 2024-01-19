Махінації з оборонними замовленнями. СБУ викрила схему розкрадання державних коштів

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. У Києві «на гарячому» затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.
СБУ ліквідувала злочинну схему розкрадання держкоштів на оборонці
СБУ затримала зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для Сил оборони.
Про це СБУ повідомила у Facebook.
Мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.
За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис дол США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.
СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» – 14,6 тис дол.
При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.
У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:
▪️ комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
▪️ майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);
▪️ ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.
Триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новини про затримання та кримінальні справи, які українці бачать останнім часом, – це зміни, які буде помітно все частіше.
За його словами, один з пріоритетів команди Міністерства оборони – вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи і зовні.
Почав роботу внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони.
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