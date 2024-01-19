Махінації з оборонними замовленнями. СБУ викрила схему розкрадання державних коштів

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. У Києві «на гарячому» затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

СБУ ліквідувала злочинну схему розкрадання держкоштів на оборонці

СБУ затримала зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для Сил оборони.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Поширити

Мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис дол США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» – 14,6 тис дол.

При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.

Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників. Поширити

У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:

▪️ ⁠комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;

▪️ ⁠майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);

▪️ ⁠ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.

Триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новини про затримання та кримінальні справи, які українці бачать останнім часом, – це зміни, які буде помітно все частіше.

За його словами, один з пріоритетів команди Міністерства оборони – вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи і зовні.

Активно працюємо над цим – в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо. Поширити

Почав роботу внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони.