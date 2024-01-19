Махинации с оборонными заказами. СБУ разоблачила схему хищения государственных средств

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. В Киеве «на горячем» задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.
СБУ ликвидировала преступную схему хищения госсредств на оборонке
СБУ задержала злоумышленников, разворовывающих бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны.
Об этом СБУ сообщила в Facebook.
Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.
По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс долл США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.
СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого «транша» – 14,6 тыс долл.
При этом сумма планируемого соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 млн грн.
В ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято:
▪️ компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы;
▪️ почти 10 млн наличных денег в гривневом эквиваленте, происхождение которого выясняется.
Обе задержанные сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды);
▪️ ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому.
Продолжается расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Умеров анонсировал новые уголовные дела по схемам в Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новости о задержании и уголовных делах, которые украинцы видят в последнее время – это изменения, которые будут заметны все чаще.
По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны – очистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи.
Начал работу внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.
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