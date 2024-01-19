Махинации с оборонными заказами. СБУ разоблачила схему хищения государственных средств

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. В Киеве «на горячем» задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

СБУ ликвидировала преступную схему хищения госсредств на оборонке

СБУ задержала злоумышленников, разворовывающих бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

В результате комплексных мероприятий в Киеве «на горячем» задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Поделиться

Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс долл США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого «транша» – 14,6 тыс долл.

При этом сумма планируемого соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 млн грн.

Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников. Поделиться

В ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято:

▪️ ⁠компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы;

▪️ ⁠почти 10 млн наличных денег в гривневом эквиваленте, происхождение которого выясняется.

Обе задержанные сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ⁠ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды);

▪️ ⁠ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому.

Продолжается расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Умеров анонсировал новые уголовные дела по схемам в Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новости о задержании и уголовных делах, которые украинцы видят в последнее время – это изменения, которые будут заметны все чаще.

По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны – очистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи.

Активно работаем над этим – в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его одолим. Поделиться

Начал работу внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.