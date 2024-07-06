Медичний батальйон "Госпітальєри" проводить збір у свою 10-річницю. Як приєднатися

Медичний батальйон «Госпітальєри» проводить 10 мільйонний збір у свою 10 річницю заснування. Кожен може приєднатися та допомогти швидше закрити збір.
Головні тези:
- Волонтери проводять гуманітарні та ветеринарні проєкти на Донеччині й у Херсонській області.
- Бойові медики батальйону грають ключову роль у рятуванні поранених на фронті.
- Долучайтеся до збору коштів та підтримуйте “Госпітальєрів” у захисті життя українських військових.
Як приєднатися до збору медичного батальйону "Госпітальєри"
Волонтери з медичного батальйону «Госпітальєри» хочуть зібрати 10 мільйонів у свою 10 річницю заснування.
Кожен може доєднатися до збору за покликанням:
Волонтери зазначають, що завдяки донатам кожного їхні проєкти продовжують діяти. Серед них:
гуманітарна допомога у Херсонській та Миколаївській областях
ветеринарна допомога у прифронтових зонах
патронатна служба, що допомагає сімʼям загиблих та людей в полоні (як Госпітальєрів, так і інших батальйонів УДА)
«Госпітальєри» — добровольча організація парамедиків, що бере активну участь у російсько-українській війні з 2014 року. Надає першу медичну допомогу й евакуює поранених українських військових і цивільних із найгарячіших ділянок фронту.
Медики — пріоритетна мішень для армії РФ
Медики наразі є пріоритетною мішенню для росіян. Адже це в геометричній прогресії — це збільшує кількість поранених, які не виживуть на тій ділянці фронту. Вбивши або поранивши одного медика, росіянин автоматично вбиває кількадесят солдатів.
Про це інтерв'ю online.ua розповів бойовий медик медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Микита “Маестро” Завілінський .
Бойовим медиком однозначно може стати не кожен. І не кожен лікар може бути хорошим бойовим медиком. Я особисто стикався з чудовими цивільними лікарями, яким, на превеликий жаль, не знайшлося місця на фронті в бойових умовах.
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