Медичний батальйон "Госпітальєри" проводить збір у свою 10-річницю. Як приєднатися

Медичний батальйон «Госпітальєри» проводить 10 мільйонний збір у свою 10 річницю заснування. Кожен може приєднатися та допомогти швидше закрити збір.

Як приєднатися до збору медичного батальйону "Госпітальєри"

Волонтери з медичного батальйону «Госпітальєри» хочуть зібрати 10 мільйонів у свою 10 річницю заснування.

Наша війна на полі бою триває 10 років й ніхто не знає — можливо це лиш перше десятиріччя російської військової агресії та геноциду на території вже незалежної Держави України. 10 років ми Госпітальєри. Різні — з України і Америки, з Донеччини і Тернопільщини, різного віку та статі. Обʼєднані одним — роботою Заради кожного життя. Поширити

Кожен може доєднатися до збору за покликанням:

Волонтери зазначають, що завдяки донатам кожного їхні проєкти продовжують діяти. Серед них:

гуманітарна допомога у Херсонській та Миколаївській областях

ветеринарна допомога у прифронтових зонах

патронатна служба, що допомагає сімʼям загиблих та людей в полоні (як Госпітальєрів, так і інших батальйонів УДА)

Кожний ваш внесок важливий — від гривні до тисячі. Завдяки вашим донатам вже 10 років ми — Госпітальєри. Це внески у розмірах від 1 гривні до великих нулів. Ми вдячні, ми дійсно раді працювати заради наших воїнів на фронті, заради наших військових в тилу. Ваші внески роблять не просто багато, а дуже, розумієте? Нам 10 років і ми збираємо 10 мільйонів. Слава Україні! Разом до кінця! Поширити

«Госпітальєри» — добровольча організація парамедиків, що бере активну участь у російсько-українській війні з 2014 року. Надає першу медичну допомогу й евакуює поранених українських військових і цивільних із найгарячіших ділянок фронту.

Медики — пріоритетна мішень для армії РФ

Медики наразі є пріоритетною мішенню для росіян. Адже це в геометричній прогресії — це збільшує кількість поранених, які не виживуть на тій ділянці фронту. Вбивши або поранивши одного медика, росіянин автоматично вбиває кількадесят солдатів.

Про це інтерв'ю online.ua розповів бойовий медик медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Микита “Маестро” Завілінський .

Бойовий медик, або медик у складі евакуаційної групи, у першу чергу є бойовою одиницею, а медична складова — це додаткове навантаження на нього. Найчастіше ми є ланкою, яка з’єднує першу або другу лінію фронту зі стаб-пунктом. Також вивозимо поранених з першої на другу лінію. “Маестро” Бойовий медик батальйону “Госпітальєри”

Бойовим медиком однозначно може стати не кожен. І не кожен лікар може бути хорошим бойовим медиком. Я особисто стикався з чудовими цивільними лікарями, яким, на превеликий жаль, не знайшлося місця на фронті в бойових умовах.