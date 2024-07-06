Медицинский батальон "Госпитальеры" проводит сбор в свою 10-ю годовщину. Как присоединиться

Медицинский батальон «Госпитальеры» проводит 10-миллионный сбор в свою 10-ю годовщину основания. Каждый может присоединиться и помочь поскорее закрыть сбор.
Главные тезисы
- Добровольцы из батальона активно участвуют в гуманитарных проектах, предоставляя медицинскую помощь на передовой и оказывая поддержку семьям погибших и пленникам.
- Боевые медики из «Госпитальеров» несут ответственность за жизни солдат, сталкиваясь с опасностью на передовой и осуществляя эвакуацию раненых.
- Присоединитесь к сбору и поддержите «Госпитальеров» в их благородной миссии. Ваша поддержка поможет спасти жизни и обеспечить медицинскую помощь украинским защитникам.
Как присоединиться к сбору медицинского батальона "Госпитальеры"
Волонтеры из медицинского батальона «Госпитальеры» хотят собрать 10 миллионов в свою 10-ю годовщину основания.
Каждый может присоединиться к сбору по призванию:
Волонтеры отмечают, что благодаря донатам каждого из них их проекты продолжают действовать. Среди них:
гуманитарная помощь в Херсонской и Николаевской областях
ветеринарная помощь в прифронтовых зонах
патронатная служба, помогающая семьям погибших и людей в плену (как госпитальеров, так и других батальонов УГА)
«Госпитальеры» — добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.
Медики — приоритетная мишень для армии РФ
Медики сейчас являются приоритетной мишенью для россиян. Это ведь в геометрической прогрессии — это увеличивает количество раненых, которые не выживут на том участке фронта. Убив или ранив одного медика, россиянин автоматически убивает несколько десятков солдат.
Об этом интервью online.ua рассказал боевой медик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Никита "Маэстро" Завилинский.
Боевым медиком однозначно может оказаться не каждый. И не всякий врач может быть хорошим боевым медиком. Я лично сталкивался с замечательными гражданскими врачами, которым, к большому сожалению, не нашлось места на фронте в боевых условиях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-