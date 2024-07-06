Медицинский батальон "Госпитальеры" проводит сбор в свою 10-ю годовщину. Как присоединиться

Медицинский батальон «Госпитальеры» проводит 10-миллионный сбор в свою 10-ю годовщину основания. Каждый может присоединиться и помочь поскорее закрыть сбор.

Как присоединиться к сбору медицинского батальона "Госпитальеры"

Волонтеры из медицинского батальона «Госпитальеры» хотят собрать 10 миллионов в свою 10-ю годовщину основания.

Наша война на поле боя длится 10 лет и никто не знает — возможно, это только первое десятилетие российской военной агрессии и геноцида на территории уже независимого Государства Украины. 10 лет мы госпитальеры. Разные — из Украины и Америки, из Донетчины и Тернопольщины, всех возрастов и пола. Объединены одним — работой Ради каждой жизни. Поделиться

Каждый может присоединиться к сбору по призванию:

Волонтеры отмечают, что благодаря донатам каждого из них их проекты продолжают действовать. Среди них:

гуманитарная помощь в Херсонской и Николаевской областях

ветеринарная помощь в прифронтовых зонах

патронатная служба, помогающая семьям погибших и людей в плену (как госпитальеров, так и других батальонов УГА)

Каждый ваш вклад важен — от гривны до тысячи. Благодаря вашим донатам уже 10 лет мы — Госпитальеры. Это взносы в размерах от 1 гривны в большие ноли. Мы благодарны, мы действительно рады работать ради наших воинов на фронте, ради наших военных в тылу. Ваши взносы делают не просто многое, а очень, понимаете? Нам 10 лет, и мы собираем 10 миллионов. Слава Украине! Итого до конца! Поделиться

«Госпитальеры» — добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.

Медики — приоритетная мишень для армии РФ

Медики сейчас являются приоритетной мишенью для россиян. Это ведь в геометрической прогрессии — это увеличивает количество раненых, которые не выживут на том участке фронта. Убив или ранив одного медика, россиянин автоматически убивает несколько десятков солдат.

Об этом интервью online.ua рассказал боевой медик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Никита "Маэстро" Завилинский.

Боевой медик или медик в составе эвакуационной группы в первую очередь является боевой единицей, а медицинская составляющая — это дополнительная нагрузка на него. Чаще всего мы являемся звеном, соединяющим первую или вторую линию фронта со стаб-пунктом. Также вывозим раненых с первой на вторую линию. "Маэстро" Боевой медик батальона "Госпитальеры"

Боевым медиком однозначно может оказаться не каждый. И не всякий врач может быть хорошим боевым медиком. Я лично сталкивался с замечательными гражданскими врачами, которым, к большому сожалению, не нашлось места на фронте в боевых условиях.