Науковці з міжнародної організації NCD-RisC та ВООЗ заявили про зростання удвічі кількості хворих на діабет у світі за останні 30 років.
Головні тези:
- За останні 30 років кількість хворих на діабет у світі удвічі зросла, досягнувши понад 800 млн осіб.
- Найбільше випадків захворюваності на діабет у Індії, Китаї, США та Пакистані, а також на островах Тихого океану та в країнах Близького Сходу та Північної Африки.
- Зростання захворюваності пов’язане з ожирінням, недостатньою фізичною активністю та економічними проблемами.
- Для боротьби з епідемією діабету потрібно впроваджувати політику здорового харчування, підтримувати фізичну активність та забезпечувати доступ до профілактики та лікування.
- Важливою є діяльність країн та міжнародних організацій для запобігання подальшому поширенню діабету та контролю епідемії здоров’я населення.
Що відомо про кількість хворих на діабет у світі
Зазначається, що наразі у світі зафіксовано понад 800 млн осіб, хворих на діабет.
Зокрема, науковці використали інформацію про поналд 140 млн осіб, зібрану з різних досліджень.
Перше глобальне дослідження захворюванності на діабет включало у себе аналіз хворих у віці від 18 років.
Дослідники з’ясували, що у період з 1990 по 2022 рік рівень захворюванності на діабет серед дорослих збільшився з 7 до 14%.
Кількість хворих загалом зросла до 828 млн людей, що на 630 млн перевищує показники 1990-го року.
Що відомо про країни з найбільшою захворюванністю на діабет у світі
При цьому більше половини випадків захворюванності на діабет припадає усього на 4 країни:
Індія — 212 млн;
Китай — 148 млн;
США — 42 млн;
Пакистан — 36 млн;
Далі йдуть Індонезія та Бразилія — 25 і 22 мільйони хворих осіб.
У деяких країнах Тихоокеанських островів, Карибського басейну, Близького Сходу та Північної Африки на діабет хворіють понад 25% жіночого та чоловічого населення.
Між тим рівень захворюванності на діабет у Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії та Швеції становить лише 2-4% серед жінок.
У Данії, Франції, Уганді, Кенії, Малаві, Іспанії та Руанді на діабет хворіють 3-5% чоловіків.
У США та Великій Британії найбільше хворих на діабет серед західних країн з високим рівнем доходу — 12,5% і 8,8%.
У 2022 році 445 млн людей з діабетом у віці 30 років і старше не отримували лікування — це 59% від усіх хворих.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-