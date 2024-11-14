Науковці з міжнародної організації NCD-RisC та ВООЗ заявили про зростання удвічі кількості хворих на діабет у світі за останні 30 років.

Що відомо про кількість хворих на діабет у світі

Зазначається, що наразі у світі зафіксовано понад 800 млн осіб, хворих на діабет.

Зокрема, науковці використали інформацію про поналд 140 млн осіб, зібрану з різних досліджень.

Перше глобальне дослідження захворюванності на діабет включало у себе аналіз хворих у віці від 18 років.

Аналіз крові

Дослідники з’ясували, що у період з 1990 по 2022 рік рівень захворюванності на діабет серед дорослих збільшився з 7 до 14%.

Кількість хворих загалом зросла до 828 млн людей, що на 630 млн перевищує показники 1990-го року.

Що відомо про країни з найбільшою захворюванністю на діабет у світі

При цьому більше половини випадків захворюванності на діабет припадає усього на 4 країни:

Індія — 212 млн;

Китай — 148 млн;

США — 42 млн;

Пакистан — 36 млн;

Далі йдуть Індонезія та Бразилія — 25 і 22 мільйони хворих осіб.

У деяких країнах Тихоокеанських островів, Карибського басейну, Близького Сходу та Північної Африки на діабет хворіють понад 25% жіночого та чоловічого населення.

Між тим рівень захворюванності на діабет у Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії та Швеції становить лише 2-4% серед жінок.

У Данії, Франції, Уганді, Кенії, Малаві, Іспанії та Руанді на діабет хворіють 3-5% чоловіків.

У США та Великій Британії найбільше хворих на діабет серед західних країн з високим рівнем доходу — 12,5% і 8,8%.

У 2022 році 445 млн людей з діабетом у віці 30 років і старше не отримували лікування — це 59% від усіх хворих.