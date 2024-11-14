Медики заявили про наближення захворюванності на діабет до глобальної епідемії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Медики заявили про наближення захворюванності на діабет до глобальної епідемії

Аналіз крові
Джерело:  The Guardian

Науковці з міжнародної організації NCD-RisC та ВООЗ заявили про зростання удвічі кількості хворих на діабет у світі за останні 30 років. 

Головні тези:

  • За останні 30 років кількість хворих на діабет у світі удвічі зросла, досягнувши понад 800 млн осіб.
  • Найбільше випадків захворюваності на діабет у Індії, Китаї, США та Пакистані, а також на островах Тихого океану та в країнах Близького Сходу та Північної Африки.
  • Зростання захворюваності пов’язане з ожирінням, недостатньою фізичною активністю та економічними проблемами.
  • Для боротьби з епідемією діабету потрібно впроваджувати політику здорового харчування, підтримувати фізичну активність та забезпечувати доступ до профілактики та лікування.
  • Важливою є діяльність країн та міжнародних організацій для запобігання подальшому поширенню діабету та контролю епідемії здоров’я населення.

Що відомо про кількість хворих на діабет у світі

Зазначається, що наразі у світі зафіксовано понад 800 млн осіб, хворих на діабет.

Зокрема, науковці використали інформацію про поналд 140 млн осіб, зібрану з різних досліджень.

Перше глобальне дослідження захворюванності на діабет включало у себе аналіз хворих у віці від 18 років.

Не менше 14% жителей планети хворіють на діабет
Аналіз крові

Дослідники з’ясували, що у період з 1990 по 2022 рік рівень захворюванності на діабет серед дорослих збільшився з 7 до 14%.

Кількість хворих загалом зросла до 828 млн людей, що на 630 млн перевищує показники 1990-го року.

Що відомо про країни з найбільшою захворюванністю на діабет у світі

При цьому більше половини випадків захворюванності на діабет припадає усього на 4 країни:

  • Індія — 212 млн;

  • Китай — 148 млн;

  • США — 42 млн;

  • Пакистан — 36 млн;

Далі йдуть Індонезія та Бразилія — 25 і 22 мільйони хворих осіб.

У деяких країнах Тихоокеанських островів, Карибського басейну, Близького Сходу та Північної Африки на діабет хворіють понад 25% жіночого та чоловічого населення.

Між тим рівень захворюванності на діабет у Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії та Швеції становить лише 2-4% серед жінок.

У Данії, Франції, Уганді, Кенії, Малаві, Іспанії та Руанді на діабет хворіють 3-5% чоловіків.

У США та Великій Британії найбільше хворих на діабет серед західних країн з високим рівнем доходу — 12,5% і 8,8%.

У 2022 році 445 млн людей з діабетом у віці 30 років і старше не отримували лікування — це 59% від усіх хворих.

Ми спостерігаємо тривожне зростання захворюваності на діабет протягом останніх трьох десятиліть, що відображає зростання ожиріння, яке ускладнюється впливом маркетингу нездорової їжі, недостатньою фізичною активністю та економічними труднощами. Щоб взяти глобальну епідемію діабету під контроль, країни повинні терміново вжити заходів. Це починається з впровадження політики, яка підтримує здорове харчування та фізичну активність, і, що найважливіше, систем охорони здоров'я, які забезпечують профілактику, раннє виявлення та лікування, — зазначає глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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