Медики заявили о приближении заболеваемости диабетом к глобальной эпидемии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Медики заявили о приближении заболеваемости диабетом к глобальной эпидемии

Анализ крови
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Источник:  The Guardian

Ученые из международной организации NCD-RisC и ВОЗ заявили о росте вдвое количества заболевших диабетом в мире за последние 30 лет.

Главные тезисы

  • Заболеваемость диабетом в мире увеличилась вдвое за последние 30 лет, превысив 800 млн человек.
  • Ожирение, недостаточная физическая активность и экономические проблемы являются основными причинами роста эпидемии диабета.
  • Более половины случаев заболеваемости диабетом приходится на Индию, Китай, США и Пакистан.
  • Необходимы срочные меры по внедрению политики здорового питания, поддержке физической активности и доступу к профилактике и лечению для борьбы с эпидемией диабета.
  • Совместная деятельность стран и международных организаций необходима для предотвращения распространения диабета и контроля здоровья населения.

Что известно о количестве больных диабетом в мире

Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано более 800 млн человек, больных диабетом.

В частности, ученые использовали информацию о более 140 млн человек, собранную из различных исследований.

Первое глобальное исследование заболеваемости диабетом включало в себя анализ больных в возрасте от 18 лет.

Не менее 14% жителей планеты болеют диабетом
Анализ крови

Исследователи выяснили, что в период с 1990 по 2022 год уровень заболеваемости диабетом среди взрослых увеличился с 7 до 14%.

Число заболевших в целом выросло до 828 млн человек, что на 630 млн превышает показатели 1990 года.

Что известно о странах с наибольшей заболеваемостью диабетом в мире

При этом более половины случаев заболеваемости диабетом приходится всего на 4 страны:

  • Индия — 212 млн;

  • Китай — 148 млн;

  • США — 42 млн;

  • Пакистан — 36 млн;

Далее следуют Индонезия и Бразилия — 25 и 22 миллиона больных.

В некоторых странах Тихоокеанских островов, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки диабетом болеют более 25% женского и мужского населения.

Между тем, уровень заболеваемости диабетом во Франции, Дании, Испании, Швейцарии и Швеции составляет лишь 2-4% среди женщин.

В Дании, Франции, Уганде, Кении, Малави, Испании и Руанде диабетом болеют 3-5% мужчин.

В США и Великобритании больше всего больных диабетом среди западных стран с высоким уровнем дохода — 12,5% и 8,8%.

В 2022 году 445 млн человек с диабетом в возрасте 30 лет и старше не получали лечение — это 59% от всех больных.

Мы наблюдаем тревожный рост заболеваемости диабетом в течение последних трех десятилетий, что отражает рост ожирения, осложняющийся влиянием маркетинга нездоровой пищи, недостаточной физической активностью и экономическими трудностями. Чтобы взять глобальную эпидемию диабета под контроль, страны должны срочно принять меры. Это начинается с внедрения политики, поддерживающей здоровое питание и физическую активность, и, что самое важное, систем здравоохранения, обеспечивающих профилактику, раннее выявление и лечение, отмечает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

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