Ученые из международной организации NCD-RisC и ВОЗ заявили о росте вдвое количества заболевших диабетом в мире за последние 30 лет.

Что известно о количестве больных диабетом в мире

Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано более 800 млн человек, больных диабетом.

В частности, ученые использовали информацию о более 140 млн человек, собранную из различных исследований.

Первое глобальное исследование заболеваемости диабетом включало в себя анализ больных в возрасте от 18 лет.

Анализ крови

Исследователи выяснили, что в период с 1990 по 2022 год уровень заболеваемости диабетом среди взрослых увеличился с 7 до 14%.

Число заболевших в целом выросло до 828 млн человек, что на 630 млн превышает показатели 1990 года.

Что известно о странах с наибольшей заболеваемостью диабетом в мире

При этом более половины случаев заболеваемости диабетом приходится всего на 4 страны:

Индия — 212 млн;

Китай — 148 млн;

США — 42 млн;

Пакистан — 36 млн;

Далее следуют Индонезия и Бразилия — 25 и 22 миллиона больных.

В некоторых странах Тихоокеанских островов, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки диабетом болеют более 25% женского и мужского населения.

Между тем, уровень заболеваемости диабетом во Франции, Дании, Испании, Швейцарии и Швеции составляет лишь 2-4% среди женщин.

В Дании, Франции, Уганде, Кении, Малави, Испании и Руанде диабетом болеют 3-5% мужчин.

В США и Великобритании больше всего больных диабетом среди западных стран с высоким уровнем дохода — 12,5% и 8,8%.

В 2022 году 445 млн человек с диабетом в возрасте 30 лет и старше не получали лечение — это 59% от всех больных.