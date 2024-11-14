Ученые из международной организации NCD-RisC и ВОЗ заявили о росте вдвое количества заболевших диабетом в мире за последние 30 лет.
Главные тезисы
- Заболеваемость диабетом в мире увеличилась вдвое за последние 30 лет, превысив 800 млн человек.
- Ожирение, недостаточная физическая активность и экономические проблемы являются основными причинами роста эпидемии диабета.
- Более половины случаев заболеваемости диабетом приходится на Индию, Китай, США и Пакистан.
- Необходимы срочные меры по внедрению политики здорового питания, поддержке физической активности и доступу к профилактике и лечению для борьбы с эпидемией диабета.
- Совместная деятельность стран и международных организаций необходима для предотвращения распространения диабета и контроля здоровья населения.
Что известно о количестве больных диабетом в мире
Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано более 800 млн человек, больных диабетом.
В частности, ученые использовали информацию о более 140 млн человек, собранную из различных исследований.
Первое глобальное исследование заболеваемости диабетом включало в себя анализ больных в возрасте от 18 лет.
Исследователи выяснили, что в период с 1990 по 2022 год уровень заболеваемости диабетом среди взрослых увеличился с 7 до 14%.
Число заболевших в целом выросло до 828 млн человек, что на 630 млн превышает показатели 1990 года.
Что известно о странах с наибольшей заболеваемостью диабетом в мире
При этом более половины случаев заболеваемости диабетом приходится всего на 4 страны:
Индия — 212 млн;
Китай — 148 млн;
США — 42 млн;
Пакистан — 36 млн;
Далее следуют Индонезия и Бразилия — 25 и 22 миллиона больных.
В некоторых странах Тихоокеанских островов, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки диабетом болеют более 25% женского и мужского населения.
Между тем, уровень заболеваемости диабетом во Франции, Дании, Испании, Швейцарии и Швеции составляет лишь 2-4% среди женщин.
В Дании, Франции, Уганде, Кении, Малави, Испании и Руанде диабетом болеют 3-5% мужчин.
В США и Великобритании больше всего больных диабетом среди западных стран с высоким уровнем дохода — 12,5% и 8,8%.
В 2022 году 445 млн человек с диабетом в возрасте 30 лет и старше не получали лечение — это 59% от всех больных.
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