Медведєв марить появою нових регіонів у складі Росії

Медведєв мріє про нові регіони у складі Росії

Про це він хвалькувато заявляв на з'їзді партії.

До речі, цей досвід (окупації чотирьох українських областей і Криму — ред.) може бути затребуваний і надалі в разі, якщо в складі нашої країни з'являться нові, але дуже близькі регіони. Адже це можливо".

Медведєв також заявив, що наступний рік навряд чи буде простим, але РФ розраховує на перемогу.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до РФ захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Поширити

Медведєв цинічно лякає Україну за небажання дружити з РФ

За словами Медведєва, політика дружби з Росією допоможе жителям України побудувати державу, позбавлену "мороку українства".

Медведєв зазначив, що українці нині стоять перед вибором: чи залишитися з Росією, чи зникнути з карти світу. Він цинічно стверджує, що для досягнення цього українцям слід визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту".

Заступник голови Ради безпеки Росії також підкреслив, що нібито подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".