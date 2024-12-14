Медведев мечтает о новых регионах в составе России

Об этом он хвастливо заявлял на съезде партии.

Кстати, этот опыт (оккупации четырех украинских областей и Крыма — ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Это ведь возможно".

Медведев также заявил, что следующий год вряд ли будет прост, но РФ рассчитывает на победу.

Напомним, что в октябре 2022 года нелегитимный президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в РФ захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Поделиться

Медведев цинично пугает Украину за нежелание дружить с РФ

По словам Медведева, политика дружбы с Россией поможет жителям Украины построить государство, лишенное "мрака украинства".

Медведев отметил, что украинцы сейчас стоят перед выбором: остаться ли с Россией или исчезнуть с карты мира. Он цинично утверждает, что для достижения этого украинцам следует признать свою принадлежность к "общероссийскому проекту".

Заместитель председателя Совбеза России также подчеркнул, что якобы дальнейшее соблюдение "агрессивного русофобского курса" со стороны Украины может привести к тому, что он "исчезнет с карты мира навсегда".