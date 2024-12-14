Заместитель председателя Совбеза РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев цинично допустил "появление в составе России новых регионов".
Главные тезисы
- Медведев выразил оптимистические прогнозы по поводу будущего, угрожая Украине и высмеивая украинские традиции и идентичность.
- Заявления Медведева о возможном появлении новых регионов в составе России вызывают опасения соседних стран, так как это свидетельствует о стремлении изменить геополитические границы путем агрессии.
- Подписанные законы о принятии захваченных территорий Украины Владимиром Путиным в октябре 2022 года сигнализируют о возможных дальнейших шагах в направлении присоединения новых регионов в состав России.
Медведев мечтает о новых регионах в составе России
Об этом он хвастливо заявлял на съезде партии.
Кстати, этот опыт (оккупации четырех украинских областей и Крыма — ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Это ведь возможно".
Медведев также заявил, что следующий год вряд ли будет прост, но РФ рассчитывает на победу.
Медведев цинично пугает Украину за нежелание дружить с РФ
По словам Медведева, политика дружбы с Россией поможет жителям Украины построить государство, лишенное "мрака украинства".
Медведев отметил, что украинцы сейчас стоят перед выбором: остаться ли с Россией или исчезнуть с карты мира. Он цинично утверждает, что для достижения этого украинцам следует признать свою принадлежность к "общероссийскому проекту".
Заместитель председателя Совбеза России также подчеркнул, что якобы дальнейшее соблюдение "агрессивного русофобского курса" со стороны Украины может привести к тому, что он "исчезнет с карты мира навсегда".
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