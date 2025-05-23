Мегацунамі може змити частину США у будь-який момент

Згідно з даними американських геологів, протягом наступних десятиліть потужний землетрус може стати причиною гігантського цунамі. Науковці публічно попереджають, що це мегацунамі, цілком ймовірно, змиє з карти цілі міста та регіони на заході США.

Що може статися зі США

За словами науковців, під удар цунамі можуть потрапити Аляска, Гаваї, а також штати Вашингтон, Орегон і північ Каліфорнії.

Не можна ігнорувати той факт, що саме розлом Каскадія досі залишається активним і потенційно небезпечним.

Останній сильний землетрус тут стався понад 300 років тому — у 1700 році.

Результати останніх досліджень Вірджинського політехнічного інституту вказують на те, що ймовірність землетрусу магнітудою 8,0 або вище в цьому районі становить приблизно 15% протягом найближчих 50 років.

Саме він може спровокувати мегацунамі, хвилі якого досягнуть висоти до 300 метрів.

На відміну від звичайних цунамі, хвилі яких рідко перевищують кілька метрів, мегацунамі — це екстремальне явище. Воно починається несподівано і без попередніх ознак. Поширити

За словами науковців, в разі такого землетрусу на підготовку та евакуацію практично не залишиться часу.